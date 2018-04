„Der Altenpflegeberuf muss attraktiver werden“ / IB fordert Maßnahmenpaket zum Abbau des Pflegenotstands / Kampagne „IB schaut hin!“ fragt nach Ideen der Politikerinnen und Politiker

„Jeder könnte einmal darauf

angewiesen sein, dennoch wird die Altenpflege in Deutschland immer

noch stiefmütterlich behandelt“, sagt Thiemo Fojkar,

Vorstandsvorsitzender des Internationalen Bundes (IB). „Viele

Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen suchen händeringend nach

Fachkräften. Für die, die da sind, bedeutet das, dass sie noch mehr

und noch härter arbeiten müssen“, so der IB-Vorstandsvorsitzende. Das

System drohe zu kollabieren. Selbst engagierte Pflegekräfte sind oft

an ihrer Belastungsgrenze und es wird immer schwieriger, sie zu

halten. Dabei werden sie für die menschenwürdige Pflege alter und

kranker Menschen dringend gebraucht. Bundesweit können schon jetzt

17.000 Stellen nicht besetzt werden. Die Bundesregierung hat

angekündigt, weitere 8.000 Stellen schaffen zu wollen. Gäbe es einen

bundesweit einheitlichen Personalschlüssel, würden insgesamt 40.000

Pflegekräfte fehlen.

„Das ist ein Pflegenotstand“, stellt der IB-Vorstandsvorsitzende

fest. Offensichtlich sei, dass der Beruf attraktiver werden muss.

Dazu zählt nicht einfach nur eine bessere Entlohnung der

Altenpflegeexpertinnen und -experten. Es müsse auch an den

Rahmenbedingungen gearbeitet werden. Altenpflegekräfte brauchen mehr

Wertschätzung und Anerkennung. Der Beruf selber verlangt den

Beschäftigten viel ab, Schichtarbeit, der Umgang mit Leiden und Tod

gehört dazu. Hinzu kommen extrem hohe bürokratische Anforderungen,

die oft als belastend und überflüssig empfunden werden. „Es gibt

viele Punkte, an denen man ansetzen könnte, um mehr Menschen für den

Beruf des Altenpflegers beziehungsweise der Altenpflegerin zu

begeistern“, ist Fojkar überzeugt. Zu einer der Forderungen des IB

gehört, die Zusammenarbeit zwischen Schulen und

Altenpflegeeinrichtungen zu verbessern. Durch den Einsatz von

Zivildienstleistenden wurden früher viele Nachwuchskräfte gewonnen.

Sie konnten während ihres Dienstes erfahren, wie erfüllend die Arbeit

für pflegebedürftige Menschen sein kann. Mehr Werbung für

Schulpraktika könnte diese Lücke füllen.

Auch die verstärkte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland kann

eine Lösung sein. Die Kosten dafür sollten die Einrichtungen

refinanziert bekommen, so eine weitere Forderung des IB. Ein

einheitlicher Tarif für Pflegekräfte in Krankenhäusern und

Altenpflegeeinrichtungen würde außerdem die freie Berufswahl fördern.

„Es gibt viele Möglichkeiten, den Systemkollaps zu verhindern“, so

Fojkar. „Sie müssen nur ernsthaft genutzt werden. Wir stehen gerne

mit unserer Erfahrung unterstützend zur Verfügung.“ Der IB ist selbst

Träger mehrerer Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen und bildet in

der IB-eigenen Medizinischen Akademie in Bautzen und Rostock

Altenpflegekräfte aus.

Im Rahmen seiner Kampagne „IB schaut hin!“ fragt der IB aktuell

Politikerinnen und Politiker, was sie gegen den Pflegenotstand tun.

Die Antworten dazu finden sich auf www.ib-schaut-hin.de

Pressekontakt:

Internationaler Bund

Unternehmenskommunikation / Pressestelle

Dirk Altbürger

Tel. 069 94545112

dirk.altbuerger@internationaler-bund.de

www.internationaler-bund.de

Original-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell