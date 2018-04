Der Arbeitsmarkt im April 2018 – Frühjahrsbelebung senkt Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung // BA-Presseinfo Nr. 14/2018

„Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich

auch im April fort. Die Entwicklung war allerdings etwas schwächer

als in den extrem guten Wintermonaten.“, sagte der

Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef

Scheele, heute anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in

Nürnberg.

Arbeitslosenzahl im April: -74.000 auf 2.384.000

Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich: -185.000

Arbeitslosenquote gegenüber Vormonat: -0,2 Prozentpunkte auf 5,3

Prozent

Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Erwerbslosigkeit

Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung hat sich die

Arbeitslosigkeit von März auf April um 74.000 auf 2.384.000

verringert. Bereinigt um die saisonalen Einflüsse wird für den April

ein Rückgang um 7.000 im Vergleich zum Vormonat errechnet. Gegenüber

dem Vorjahr waren 185.000 weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastenden

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger

Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, ist saisonbereinigt gegenüber dem

Vormonat um 17.000 gesunken. Insgesamt belief sich die

Unterbe-schäftigung im April 2018 auf 3.354.000 Personen. Das waren

235.000 weniger als vor einem Jahr.

Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamt

ermittelte Erwerbslosigkeit belief sich im März auf 1,50 Millionen

und die Erwerbslosenquote auf 3,5 Prozent.

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

sind weiter angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

hat sich die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) im

März saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 32.000 erhöht. Mit

44,46 Millionen Personen fiel sie im Vergleich zum Vorjahr um 598.000

höher aus. Der Anstieg beruht allein auf dem Zuwachs bei der

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Diese hat nach der

Hochrechnung der BA von Januar auf Februar saisonbereinigt um 53.000

zugenommen. Insgesamt waren im Februar nach hochgerechneten Angaben

32,55 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Das waren 773.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Arbeitskräftenachfrage

Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist weiterhin hoch. Im April

waren 784.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 78.000 mehr als vor

einem Jahr. Saisonbereinigt hat sich die Nachfrage gegenüber dem

Vormonat um 2.000 erhöht. Der Stellenindex der BA (BA-X) – ein

Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland –

steht wie im März bei 251 Punkten. Der Vorjahreswert wird um 19

Punkte übertroffen.

Geldleistungen

Insgesamt 692.000 Personen erhielten im April 2018

Arbeitslosengeld, 55.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für

Arbeitsuchende (SGB II) lag im April bei 4.241.000. Gegenüber April

2017 war dies ein Rückgang von 184.000 Personen. 7,8 Prozent der in

Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit

hilfebedürftig.

Ausbildungsmarkt

Von Oktober 2017 bis April 2018 meldeten sich bei den Agenturen

für Arbeit und den Jobcentern 429.000 Bewerber für eine

Ausbildungsstelle, 15.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Von

diesen waren 228.000 im April noch auf der Suche. Gleich-zeitig waren

475.000 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 13.000 mehr als vor

einem Jahr. 282.000 Ausbildungsstellen waren im April noch unbesetzt.

Am häufigsten wurden Ausbildungsstellen angeboten für angehende

Kaufleute im Einzelhandel (30.500), Verkäuferinnen und Verkäufer

(19.800) und Kaufleute für Büromanagement (19.200). Wie in den

Vorjahren zeigen sich auch 2017/18 regionale, berufs-fachliche und

qualifikatorische Disparitäten, die den Ausgleich von Angebot und

Nachfrage erheblich erschweren.

Den ausführlichen Monatsbericht finden Sie im Internet unter

http://statistik.arbeitsagentur.de.

Informationen zum Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit finden

Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.media

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter

www.twitter.com/bundesagentur

Pressekontakt:

Bundesagentur für Arbeit

Presseteam

Regensburger Strasse 104

D-90478 Nürnberg

E-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.de

Tel.: 0911/179-2218

Fax: 0911/179-1487

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell