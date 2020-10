Der Krimscher – Spektakuläre Fälle aus Norddeutschland, Erinnerungen eines Kriminalisten

Mit seinem aktuellen Buch “Der Krimscher” blickt Manfred A. Sahm auf seine fast 30-jährige Dienstzeit als Kriminalist in Schleswig-Holstein zurück. Dabei war er in verschiedenen Funktionen an allen im Buch beschriebenen Ereignissen beteiligt. Alle hatten eines gemeinsam: Die Berichterstattungen in den Medien waren gewaltig, egal ob es sich um Morde an Piloten, Polizeibeamten, jungen Frauen oder sogar ganzen Familien handelte. Der prominenteste Fall, der im Buch Erwähnung findet, ist wohl der Absturz des damaligen Ministerpräsidenten Uwe Barschel 1987 in Lübeck. Von zeitgeschichtlicher Bedeutung dürften auch heute noch die fremdenfeindlichen Brandanschläge in Mölln und die Brände der Lübecker Synagoge sein.

Der Autor Manfred A. Sahm, Jahrgang 1943, wohnt in Mölln. Im Dienst der Landespolizei verfasste er bereits zahlreiche Artikel und Berichte für Fachzeitschriften und Presseorgane. Zudem hielt er Vorträge über die Polizeiarbeit im In- und Ausland. Neben seinem neuen Buch hat Sahm drei Werke auf Plattdeutsch geschrieben, darunter die Übersetzung des “Till Eulenspiegel”.

"Der Krimscher" von Manfred A. Sahm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11965-9 zu bestellen.

