Der Tagesspiegel: Grüne fordern Euro-Zonen-Haushalt mit einer „relevanten Größenordnung“

Die Grünen im Bundestag fordern von der

Bundesregierung mehr Engagement angesichts der europapolitischen

Reformpläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. „Das

Zaudern und Zögern der deutschen Bundesregierung hat viel des

Reformwillens des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Leere

laufen lassen“, heißt es in einem Antrag, der dem Berliner

„Tagesspiegel“ (Donnerstagausgabe) vorliegt. In dem Antrag, der am

Donnerstag im Bundestag beraten werden soll, sprechen sich die Grünen

für ein Euro-Zonen-Budget mit einer „relevanten Größenordnung“ aus.

Demnach solle das Budget, über das derzeit auf der Ebene der

Euro-Finanzminister beraten wird, mittelfristig einen Umfang von

mindestens einem Prozent des gemeinsamen Bruttoinlandsproduktes (BIP)

der EU-Länder haben.

https://www.tagesspiegel.de/politik/euro-zonen-budget-gruene-forde

rn-grosszuegigen-etat-fuer-die-euro-zone/24097362.html

