Der Tagesspiegel: Milliardärsfamilie kaufte tausende Berliner Wohnungen Mit Briefkastenfirmen verschleiert die Pears-Gruppe ihre Immobilienkäufe – und zahlt nur wenig Steuern

Die vermögende britische Familie Pears hat sich

nach Informationen des „Tagesspiegels“ (Samstagausgabe) über ein

verzweigtes Netzwerk von Firmen mit Sitz in Steueroasen wie

Luxemburg, den Britischen Jungferninseln und auf Zypern einen Bestand

von mindestens 3000 Berliner Wohnungen gesichert. Der Firmenverbund

zahlt in Deutschland, gemessen an seinen Umsätzen, nur wenig Steuern.

Der vom Recherchenezentrum „Correctiv“ und dem „Tagesspiegel“

recherchierte Fall zeigt, dass Berlin zu den attraktivsten Standorten

für global operierende Immobilieninvestoren zählt.

„Wem gehört Berlin?“ ist eine gemeinsame Recherche des

Tagesspiegels mit dem Recherchezentrum Correctiv, das gemeinnützig

und spendenfinanziert arbeitet.

https://tagesspiegel.de/verdecktes-imperium

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell