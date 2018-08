Der Tagesspiegel: Umweltministerin Schulze fordert beiÜberschreitung der CO2-Budgets Konsequenzen für die zuständigen Ressorts

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erhöht

den Druck auf ihre Kabinettskollegen, Deutschlands

Klimaschutzverpflichtungen einzuhalten. In einem Gastbeitrag für den

„Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe) schreibt Schulze, alle Ministerien

müssten bis Ende dieses Jahres genau sagen, wie sie ihr Ziel für 2030

erreichen wollen. „Hier darf es keine Verzögerung mehr geben. Und wer

säumig bleibt, wird am Ende zahlen müssen“, so die Umweltministerin.

„Jedes Ministerium, das den Pflichten für seinen Bereich nicht

nachkommt, muss für die finanziellen Konsequenzen einstehen.“

https://www.tagesspiegel.de/politik/massnahmen-gegen-den-klimawand

el-bundesumweltministerin-schulze-fordert-keine-taktischen-spielchen-

mehr/22925616.html

