Deutsche Einheit: Den Blick nach vorne richten / Kommentar von Sebastian Kaiser

Ist zusammengewachsen, was zusammengehört? Wie lässt sich das Zusammenwachsen von 83 Millionen Menschen denn vollenden? Nach welchen Kriterien bemisst sich so ein Verschmelzungsprozess? Die Antworten fallen schwer, in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft global vernetzt und jenseits geografischer Grenzen zerfasert. Wenig hilfreich erscheint der nostalgisch-selbstverliebte Blick verbliebener Ossis und Wessis. n einer Welt, deren Krisen uns mit voller Wucht treffen, ist es wichtiger, nach vorne zu blicken. http://www.mehr.bz/khs229p

