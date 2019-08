Deutsche Tage – Historischer Familienroman zur Zeit des Zweiten Weltkrieges

Hans Werner Karch macht mit seinem Roman ein Stück neuere deutsche Geschichte erlebbar. Die Teilhabe am Schicksal einer Familie im geschichtlichen Zusammenhang soll auch Leser ansprechen, die sich bisher nicht so sehr für die neuere deutsche Geschichte interessiert haben. Es ist eine chronologische Darstellung der Ereignisse, die im August 1938 beginnen und den Leser bis ins Jahr 1971 führen. Der Kriminalkommissar Schiffmann und seine Frau Mai-Lin helfen der befreundeten jüdischen Familie von Alfred Braunfels während der Nazi-Herrschaft und werden dabei zu den Zeugen vieler Tragödien. Als die Nazis beginnen, auch ausländische Mitbürger zu verfolgen, gehen Schiffmann und die Chinesin Mai-Lin in die Schweiz, wo sie heiraten und drei Kinder bekommen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehren sie wieder nach Frankfurt zurück, um Aufbauhilfe zu leisten.

Mai-Lin arbeitet daraufhin wieder als Wissenschaftlerin im Senckenberg Institut, wie Hans Werner Karch in „Deutsche Tage“ ausführt. Schiffmann wird auf Betreiben der Amerikaner mit der Verfolgung und Aufklärung von Nazi-Verbrechen am Landeskriminalamt betraut. Die Wahrheit, die dabei ans Tageslicht kommt, ist für viele unerträglich. Der historische Roman vermittelt den Lesern Wissen über einen dunklen Teil der deutschen Geschichte, aber zeigt auch, dass es bemerkenswerte Menschen gab, die ihr Leben und Wohl aufs Spiel setzten, um anderen zu helfen.

„Deutsche Tage" von Hans Werner Karch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-5959-6 zu bestellen.

