Deutsche Vermögensberatung erstmals beim RTL-Spendenmarathon dabei / DVAG wird Partner der ,Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.– (FOTO)

In diesen herausfordernden Zeiten macht sich die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) mit einer besonderen Aktion für benachteiligte Kinder stark. Das Unternehmen nimmt erstmals beim diesjährigen RTL-Spendenmarathon am 19.- 20. November 2020 teil und unterstützt damit tatkräftig die “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.”. Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung wird damit Partner der Stiftung, die seit fast 25 Jahren hunderte Projekte weltweit für Not leidende Kinder und Jugendliche realisiert.

Menschen brauchen Menschen: Chancen für Kinder ermöglichen

Ihr bisheriges umfassendes soziales Engagement hat die Deutsche Vermögensberatung in ihrem 45. Jubiläumsjahr deutlich ausgebaut. Im Juni wurde der gemeinnützige Verein “Menschen brauchen Menschen e.V.” gegründet, der eng mit “RTL – Wir helfen Kindern” zusammenarbeiten wird. Ziel ist es, sich für ein mitmenschliches und verantwortungsbewusstes Miteinander in der Gesellschaft starkzumachen. Einen Tätigkeitsschwerpunkt bilden dabei Hilfsprojekte, die insbesondere die soziale Teilhabe und die Bildungschancen von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessern und fördern. Im Rahmen des diesjährigen RTL-Spendenmarathons bringen sich das Familienunternehmen und der Verein gemeinschaftlich mit einer Spendenaktion zugunsten der Kölner Stiftung mit ein.

Gemeinsam für Kinder in Not: Schritt für Schritt zum Weltrekord

Neben einer großzügigen Spende im Rahmen des RTL-Spendenmarathon wird die Deutsche Vermögensberatung bei der 24-Stunden Joey Kelly Challenge mit einem Team unterstützen. Joey Kelly wird die Challenge von RTL annehmen und 24 Stunden auf einem Crosstrainer absolvieren. 20 Vermögensberater sowie die Markenbotschafter des Unternehmens Mick Schumacher und Fabian Hambüchen gehen als DVAG-Team im Unternehmenssitz der Deutschen Vermögensberatung Holding in Marburg dafür an den Start. Für Mick Schumacher ist die Teilnahme beim 25. RTL-Spendenmarathon etwas Besonderes: Vor 25 Jahren nahm bereits sein Vater Michael als Pate beim ersten RTL-Spendenmarathon teil.

Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung, wird sein DVAG-Team tatkräftig unterstützen: “Gemeinsam können wir viel bewegen. Wir freuen uns, mit der Unterstützung von –RTL – Wir helfen Kindern– einen wertvollen Beitrag zu leisten und diesen mit dem Engagement des Vereins –Menschen brauchen Menschen– zu verbinden. Unsere Hilfe kommt so bei denjenigen an, die oftmals zu kurz kommen: den Kindern. Hier zeigt sich Zusammenhalt ist das, was wirklich zählt!” Die Aktion mit vielen beteiligten Firmenteams ist ein Rekordversuch des Rekord-Institut für Deutschland (RID). Gemeinsam wird versucht nach 24 Stunden einen Weltrekord für “die größte auf dem Crosstrainer erzeugte Energie-Menge (24 Std., Team)” aufzustellen.

Der 25. RTL-Spendenmarathon

Seit 1996 setzt sich die “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.” weltweit für Not leidende Kinder und Jugendliche ein. Das Highlight der RTL-Aktion ist die von Wolfram Kons moderierte Charity-Sendung, die über 24 Stunden den Programmablauf unterbricht, damit die Zuschauer stündlich zu Spenden aufgerufen werden können. Durch die Unterstützung vieler Partner, Zuschauer und Prominenter konnte die “Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.” bereits mit mehr als 182 Mio. Euro hunderte ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig unterstützen. “Wir freuen uns, die Deutsche Vermögensberatung als starken Partner an unserer Seite zu haben. Man merkt mit wieviel Herzblut und Power dieses Projekt angegangen wird. Ich bin mir sicher, dass wir gerade im Bereich Bildung gemeinsam viel für benachteiligte Kinder und Jugendliche erreichen können!”, so Wolfram Kons, Moderator des RTL-Spendenmarathon und Gesamt-Leiter Charity bei RTL.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz “Früher an Später denken” bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert – über http://www.dvag.de/ oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG) .

Über Menschen brauchen Menschen e.V.

“Menschen brauchen Menschen e.V.” ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung & Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft, sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Weitere Informationen unter http://www.menschen-brauchen-menschen.org

