Deutscher Digitaltag 2021: Die BA fördert digitale Teilhabe // BA-Presseinfo Nr. 23

Online-Terminvereinbarung, Videokommunikation, Chatbots: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erweitert ihre eService- Angebote und trägt zur digitalen und gesellschaftlichen Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger bei.

Durch die Vorarbeit der letzten Jahre konnte die BA neue IT-Produkte, die Bürgerinnen, Bürger und Arbeitgeber gerade in Zeiten der Corona-Pandemie schnell benötigten, innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung stellen: zum Beispiel neu entwickelte Apps für Kurzarbeitergeld, Chatbots als Unterstützung bei Beantragung von Grundsicherung und Kurzarbeitergeld oder das überarbeitete Online-Portal. Die neuen digitalen Anwendungen unterstützen in immer mehr Bereichen des Alltags. Die Kontaktaufnahme zur Agentur für Arbeit ist jetzt beispielsweise noch schneller und oftmals schon rund um die Uhr möglich.

Die Online-Terminvereinbarung wird sukzessive erweitert

Die BA erweitert im Laufe dieses Jahres kontinuierlich die Möglichkeiten der Terminbuchung um eine Online-Terminvereinbarung. Wer sich auf elektronischem Weg arbeitsuchend meldet, kann nun auch direkt seinen ersten Beratungstermin in der Agentur für Arbeit mitbuchen.

Dr. Markus Schmitz, CIO der BA: „Immer mehr Bürgerinnen und Bürger wünschen sich neben einer persönlichen und telefonischen Kontaktmöglichkeit auch einen Onlinekontakt zu Behörden, zum Beispiel, um einen Termin zu vereinbaren. Innerhalb von zwei Wochen haben wir allein über 6.000 Online-Terminbuchungen registriert. Auch werden wir allen Kundinnen und Kunden, die sich online arbeitsuchend melden, ab dem nächsten Jahr die zusätzliche Möglichkeit anbieten, online einen Termin für ein Videogespräch mit einer Arbeitsvermittlerin oder Arbeitsvermittler zu buchen.“

Die Videokommunikation ergänzt die persönliche Beratung

Mit der Videokommunikation ist ein wichtiges ergänzendes Interaktionsangebot geschaffen worden. So können sich zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsberatung mit Jugendlichen besprechen und wichtige Informationen direkt über den Bildschirm teilen. Aber nicht nur Themen rund um Studium, Aus- und Weiterbildung finden in den terminierten Videogesprächen statt. Auch Kundinnen und Kunden mit Rehabilitations- und Teilhabebedarfen profitieren von den terminierten Videogesprächen und können sich im digitalen Beratungsraum über Themen rund um Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt austauschen. Im Laufe des Jahres sollen sich auch Betreuerinnen und Betreuer sowie Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetscher an den Videogesprächen beteiligen können. Der Datenschutz ist dabei zu jeder Zeit gewahrt.

Die Chatbots bieten schnelle Hilfe für jede Lebenslage

Habe ich einen Anspruch auf Grundsicherung? Wie ist der Bearbeitungsstand meines Arbeitslosengeldantrages? Steht mir der Kinderzuschlag zu? Diese und viele weitere Fragen können Kundinnen und Kunden mit einem digitalen Assistenten, einem sogenannten Chatbot, klären. Die BA hat im Zuge der Corona-Pandemie mit Nachdruck die Entwicklung dieser Chatbots vorangetrieben, um einfache Kundenfragen automatisiert beantworten können. Über 320.000 Dialoge mit einem Chatbot führten Besucherinnen und Besucher der BA-Homepage allein im Jahr 2021. Die Chatbots werden kontinuierlich weiterentwickelt und um weitere Lebenslagen ergänzt.

Deutscher Digitaltag

Trägerin des Digitaltags ist die Initiative „Digital für alle“, in der 27 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand versammelt sind. Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Der Aktionstag bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Nach der Premiere am 19. Juni 2020 wird der Digitaltag jährlich stattfinden. Informationen und Hintergründe zur Initiative „Digital für alle“ sowie zum Digitaltag gibt es unter: https://digitaltag.eu/ #Digitaltag

