Deutsches Kinderhilfswerk: Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen stärken

Eine heute vom Deutschen Kinderhilfswerk in Berlin

vorstellte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Beteiligungsrechte

für Kinder und Jugendliche in Deutschland dringend weiter ausgebaut

werden müssen. Auch wenn sich in vielen Bundesländern in den letzten

Jahren einiges zum Positiven verändert hat, zeigt der Vergleich der

gesetzlichen Bestimmungen in den Bundesländern deutlich, dass der

Partizipation von Kindern und Jugendlichen oftmals nicht die nötige

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Deshalb fordert das Deutsche

Kinderhilfswerk insbesondere die Ministerpräsidenten der Bundesländer

auf, das Thema verstärkt auf die Agenda zu setzen und den

Beteiligungsrechten von Kindern und Jugendlichen flächendeckend

Geltung zu verschaffen, beispielsweise in den Kommunen, Kitas und

Schulen. Fachlich notwendig wäre aus Sicht des Verbandes eine

Bund-Länder-Konferenz unter Federführung der Bundesregierung, auf der

die Vorteile der Kinder- und Jugendbeteiligung diskutiert und

Handlungsempfehlungen für Bund, Länder und Kommunen erarbeitet

werden.

„Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in

Deutschland sind ein Flickenteppich und entsprechen nicht durchgängig

den Standards, die nötig und möglich sind. Es liegt insofern ein

eklatanter Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention vor, die die

Vorrangstellung des Kindeswohls, die Verwirklichung der Kinderrechte

und die Berücksichtigung des Kindeswillens normiert. Hier sind sowohl

der Bund als auch insbesondere die Bundesländer aufgefordert,

umgehend alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen zur

Verwirklichung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen zu

treffen. Dabei sind die Kommunen mit einzubeziehen, da bei der

Beteiligung vor Ort die Herstellung eines Lebensweltbezugs für Kinder

und Jugendliche unabdingbar ist“, betont Thomas Krüger, Präsident des

Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden

Entscheidungen muss endlich zu einer Selbstverständlichkeit werden.

Deshalb sollten aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes

verbindliche Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen

systematisch ausgebaut und strukturell verankert werden, zuvorderst

im Grundgesetz. Kinder und Jugendliche werden durch frühe

Beteiligungserfahrungen auch in ihren sozialen Kompetenzen gefördert,

gleichzeitig leistet frühe Beteiligung von Kindern einen

fundamentalen Beitrag zur langfristigen Stärkung unserer Demokratie.

Kinder und Jugendliche haben bisher häufig nicht die Möglichkeit,

ihre Meinung kundzutun, so dass ihre Perspektive keine Beachtung

findet. Deshalb müssen die besonderen Ansichten von Kindern stärker

berücksichtigt werden“, so Krüger weiter.

Die Studie „Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in

Deutschland – Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen auf

Bundesebene und ein Vergleich der Bestimmungen in den Bundesländern

und auf kommunaler Ebene“ vergleicht die gesetzlichen Bestimmungen in

den Bundesländern hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und

Jugendlichen. Schwerpunkte sind dabei das Wahlrecht für Kinder und

Jugendliche, Beteiligungsrechte in den Kommunen, in

Kindertageseinrichtungen und vor allem in der Schule. Dabei kann

festgestellt werden, dass es eine Vielzahl von positiven Beispielen

in den Bundesländern gibt, wo die Beteiligung von Kindern und

Jugendlichen auf dem richtigen Weg ist. Diese zeigen klar und

deutlich, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen weniger

eine Frage der Kassenlage, sondern vor allem eine Frage des

politischen Willens des Gesetzgebers ist.

Das Deutsche Kinderhilfswerk gibt auch eine Reihe von

Handlungsempfehlungen, wie die Beteiligung von Kindern und

Jugendlichen in Deutschland nachhaltig verbessert werden könnte. Hier

spricht sich die Kinderrechtsorganisation für eine Verankerung von

Beteiligungsrechten in den Landesverfassungen, eine Absenkung des

Wahlalters bei Landtags- und Kommunalwahlen auf 14 Jahre und die

Festlegung von verbindlichen Beteiligungsrechten in den

Gemeindeordnungen aus. Zudem sollten die Partizipationsrechte der

Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. Dazu zählen beispielsweise

die verbindliche Wahl eines Klassensprechers ab Jahrgangsstufe 1

sowie gleiche Beteiligungsrechte von Schülervertretungen auf

Schulebene sowie Stadt-/Bezirks-/Landesschülervertretungen analog der

gesetzlichen Bestimmungen für Elternvertretungen.

Die Studie „Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in

Deutschland – Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen auf

Bundesebene und ein Vergleich der Bestimmungen in den Bundesländern

und auf kommunaler Ebene“ wurde im Rahmen eines Projektes der

Koordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerkes

erstellt. Die Koordinierungsstelle Kinderrechte begleitet die

Umsetzung der aktuellen Strategie des Europarates für die Rechte des

Kindes (Sofia-Strategie 2016-2021) und wird gefördert durch das

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell