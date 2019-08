Deutschlands verlorene 13 Jahre, Teil 13 A – Entwicklungspolitik – Quo vadis?

In einer globalisierten Welt sind alle Länder irgendwie miteinander vernetzt, und wenn ein Land wirtschaftliche, soziale oder politische Probleme hat, strahlt dies mehr oder weniger in alle anderen Länder und insbesondere in die Länder aus, deren Geschäftsmodell auf den Exportüberschuss ausgerichtet ist. Europa und Deutschland haben sich laut Michael Ghanem in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass sie keine nachhaltige Politik für einen fairen Umgang mit den Entwicklungsländern in Südost-Asien, im Nahen Osten, in Afrika oder in Süd- und Mittelamerika verfolgt haben. Die Maßnahmen dienten eher dem eigenen Vorteil und weniger dem Nutzen der einzelnen Länder. Michael Ghanem beschreibt Deutschlands aktuelle Entwicklungspolitik und warum diese für Politiker eher eine Art Stiefkind ist, das man gerne vernachlässigt.

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsexplosion, der Verelendung riesiger Bevölkerungsteile und dem damit verbundenen wachsenden Migrationsdruck ist es laut „Deutschlands verlorene 13 Jahre, Teil 13 A“ von Michael Ghanem jedoch wichtiger denn je, ein nachhaltiges Konzept mit langfristigen Zielen zu verfolgen und einen langfristigen Marshallplan insbesondere für Afrika umzusetzen. Die Leser erfahren in dem neusten Buch aus Michael Ghanems Reihe, wie dieser Plan aussehen könnte. Die vorherigen Bände aus der Reihe über Deutschlands aktuelle Probleme sind auch über den tredition Verlag bestellbar.

