DeutschlandsÄrzte warnen wegen Coronavirus vor mangelhafter Ausstattung von Krankenhäusern

Osnabrück. Angesichts der ersten Coronavirus-Fälle haben Deutschlands Ärzte vor

einer mangelnden Ausstattung der Krankenhäuser gewarnt. “Optimal für Patienten

mit Coronavirus wären Einzelzimmer mit Vorschleusen. Entsprechend ausgerüstete

Zimmer gibt es aber nicht mehr sehr viele, sie sind im letzten Jahrzehnt aus

Kostengründen reduziert worden”, sagte Susanne Johna, Vorstandsmitglied und

Pandemie-Beauftragte der Bundesärztekammer (BÄK), im Gespräch mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” (NOZ).

Bei dringendem Behandlungsbedarf würden sogenannte Einzelboxen auf

Intensivstationen benötigt, um die Übertragungsgefahr zu minimieren, erklärte

Johna weiter. “Auch davon gibt es aus Kostengründen zu wenige, das gilt auch für

Neubauten. In Doppelboxen ist das Ansteckungsrisiko höher, das wissen wir schon

lange. Insofern müssen wir hier im Sinne der Patienten umdenken.”

Nicht nur bei der Krankenhausausstattung sieht die Expertin Nachholbedarf: “Der

Coronavirus muss ein Weckruf sein, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu

stärken, der vielerorts massiv unterbesetzt ist”, sagte Johna, die auch

Bundesvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist, der NOZ. “Es fehlt

an Ärzten, und es fehlt an Fachpersonal. Dabei ist der öffentliche

Gesundheitsdienst entscheidend, um Epidemien einzudämmen, weil er das Bindeglied

zwischen allen Akteuren ist.” Der öffentliche Gesundheitsdienst müsse zum

Beispiel die Isolierung von Patienten zu Hause überwachen und sei für die

gesamte Meldekette bei neuen Fällen zuständig. Sollte sich der Coronavirus zu

einer wirklichen Pandemie ausbreiten, “wäre es unmöglich, alle Patienten im

Krankenhaus zu behandeln”, sagte die Hygiene-Expertin.

Dass die Kliniken derzeit ihre Ausbruchspläne überprüften, sei “sinnvoll”,

reiche aber nicht aus, sagte Johna weiter. “Sowohl Ausbruchsszenarien als auch

Katastrophenszenarien müssen regelmäßig geübt werden. Krisensimulationen sind

aber teuer, deswegen wird leider zu selten geübt, weil Kliniken Kosten sparen

wollen”, beklagte die Gewerkschaftschefin. “Das muss sich ändern. Das

regelmäßige Training in den Krankenhäusern sollte zur Pflicht werden.”

Mit Blick auf den Coronavirus und die ersten Fälle in Deutschland warnte Johna

aber auch vor Panik. “Wir müssen das neue Virus ernst nehmen, weil wir noch

lange nicht alles darüber wissen, etwa, wie ansteckend Menschen sind, die das

Virus tragen, bei denen die Krankheit aber noch nicht ausgebrochen ist”, sagte

sie und fügte hinzu: “Eine aktuelle Bedrohung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt

nicht.” Die Gefahr durch eine normale Grippe sei viel höher. An Influenza seien

in Deutschland in diesem Winter schon etwa 40 Menschen gestorben. “Aber die

Grippe ist bekannt und wird deswegen nicht so ernst genommen wie ein neuer

Erreger mit vielen Unbekannten”, sagte Johna.

