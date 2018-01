Deutschlandstart des internationalen Frauennetzwerks der Kommunikatorinnen GWPR (Global Women in PR) (FOTO)

Gestern Abend gründeten in München vierzehn erfahrene

Kommunikatorinnen den Verein „GWPR Deutschland“, das deutsche Chapter

des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks Global Women in PR

(GWPR). Die Vereinsgründerinnen – allesamt an der Spitze von großen

Kommunikationsabteilungen, Agenturen, Beratungsunternehmen oder

Branchendienstleistern – haben das Ziel, Frauen in

Kommunikationsberufen zu stärken und sie darin zu ermutigen,

Führungsrollen einzunehmen.

Der GWPR Deutschland wurde am 16. Januar 2018 als gemeinnütziger

Verein gegründet. Ziel des Netzwerks ist es, das Ungleichgewicht

zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen zu verringern und

mehr Frauen zu motivieren, in dem eher weiblich dominierten Beruf auf

der Karriereleiter nach oben zu streben. Netzwerktreffen rund um

Zukunftsthemen des Berufsfelds, Peer-to-Peer Formate zum regelmäßigen

Austausch auf Augenhöhe und Mentoringangebote stehen im Zentrum der

Aktivitäten. „Frauen, die nach oben wollen, brauchen vor allen Dingen

mehr weibliche Vorbilder und gut funktionierende

Unterstützer-Netzwerke; bei beidem besteht noch Nachholbedarf“, sagt

Cornelia Kunze, 1. Vorsitzende des neuen Netzwerks. „Wir sind

begeistert, wie viel spontane Unterstützung wir für unser Vorhaben

bisher schon erfahren haben. Das zeigt auch, dass dieses Netzwerk auf

großes Interesse stößt und notwendig ist.“

Alle vierzehn Gründerinnen haben sich verpflichtet, jeweils eigene

Veranstaltungen zu organisieren, sowie für Mentoring-Netzwerk-Treffen

zur Verfügung zu stehen. Acht Events für das erste Halbjahr 2018

wurden bereits angekündigt. Den Vorstand bilden die vier

Initiatorinnen Cornelia Kunze (i-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara

Schädler (E.ON, stellv. Vorsitzende), Sabia Schwarzer (Allianz,

stellv. Vorsitzende) und Monika Schaller (Deutsche Bank,

Schatzmeisterin). Darüber hinaus wurde ein erweiterter Vorstand mit

Ressortfunktionen gewählt. Diesem gehören Gabi Kaminski

(GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung), Susanne Marell

(Edelman.ergo, Ressort Next Gen Leaders), Tina Mentner (Hering

Schuppener, Ressort Mentoring) und Edith Stier-Thompson (news

aktuell, Ressort Veranstaltungen) an.

Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen aus

Kommunikationsberufen werden, die mindestens über zehn Jahre

Berufserfahrung verfügen. Darüber hinaus gibt es assoziierte

Mitglieder, die mindestens fünf Jahren Berufserfahrung mitbringen

müssen. Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich über

Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedbeitrag ist

gestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einen

Jahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10

Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.

Der Launch von GWPR Deutschland wurde im Anschluss an die

konstituierende Sitzung mit rund 60 Kommunikatorinnen in den

Räumlichkeiten der Allianz AG gefeiert.

GWPR Deutschland e.V. im Überblick:

Vorstand:

Cornelia Kunze, i-sekai, 1. Vorsitzende

Barbara Schädler, E.ON, Stellv. Vorsitzende

Monika Schaller, Deutsche Bank, Schatzsmeisterin

Sabia Schwarzer, Allianz, Stellv. Vorsitzende

Erweiterter Vorstand:

Gabi Kaminski, GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung

Susanne Marell, Edelman.ergo, Ressort Next Gen Leaders

Tina Mentner, Hering Schuppener, Ressort Mentoring

Edith Stier-Thompson, news aktuell, Ressort Veranstaltungen

Weitere Gründungsmitglieder:

Kristina Faßler, WeltN24

Clarissa Haller, Siemens

Inken Hollmann-Peters, Beiersdorf

Babette Kemper, Ogilvy PR

Tina Kulow, Facebook

Anke Schmidt, BASF

Pressekontakt:

Geschäftsstelle:

GWPR Deutschland e.V. in Gründung; c/o Edelman.ergo GmbH,

Pelkovenstrasse 147, 80992 München; vorstand@globalwpr.de;

www.globalwpr.com

Persönlicher Kontakt:

Cornelia Kunze, 1. Vorsitzende GWPR Deutschland,

corneliakunze@i-sekai.com, +49-172-9548585

