Die AfD ist die erfolgreiche NPD: Amadeu Antonio Stiftung warnt vor existenzieller Bedrohung der Zivilgesellschaft und fordert gesellschaftlichen Konsens zurÄchtung von Rechtsradikalen

Die Amadeu Antonio Stiftung warnt davor, die

rechtsradikale AfD als rechtspopulistische Partei zu verharmlosen.

Die AfD hat mit ihren Angriffen auf die liberale Demokratie die

Programmatik der NPD modernisiert und anschlussfähig gemacht. Sie

höhlt die Demokratie von innen aus, greift Grundrechte an und

versucht, Verteidiger der Demokratie gezielt unter Druck zu setzen.

Zu diesem Ergebnis kommt die Handreichung „Demokratie in Gefahr.

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD“, die die Stiftung am

Dienstag vorstellte.

Die heutige AfD hat sich seit 2013 von der Professorenpartei

radikalisiert und es geschafft, einen Schulterschluss zur

rechtsextremen Szene herzustellen und deren Programmatik in die

Parlamente zu tragen. Dabei nutzt sie Anfragen und Debatten in den

Parlamenten, sowie Gesetzentwürfe und Gremienarbeit, um die

Demokratie von innen heraus anzugreifen. Viele Institutionen erfahren

eine massive Einschränkung ihrer Arbeit.

„Die AfD hat sich zum parlamentarischen Arm der extremen Rechten

entwickelt, die die Demokratie wie nie zuvor in ihren Grundfesten

angreift. Die AfD ist die erfolgreiche NPD. Sie hat üppige

finanzielle Mittel und geschulte Kader, um ihren Feldzug gegen die

Demokratie zu führen“, erklärt Timo Reinfrank, Geschäftsführer der

Amadeu Antonio Stiftung. „Die AfD macht längst keinen Hehl mehr aus

ihrer Demokratiefeindlichkeit. Ob Politik, Medien, Schulen, Vereine,

Kunstschaffende – die AfD hat zum Rundumschlag gegen alle ausgeholt,

die die Demokratie verkörpern.“

AfD greift verfassungsgemäße Grundrechte an

Neben der Migrationspolitik als zentralem Thema ihrer Propaganda,

greift die AfD auch demokratische Grundsätze in zahlreichen anderen

gesellschaftlichen Bereichen an. Die AfD will die staatliche

Förderung von politischer Bildung außerhalb von Parteien unter Strafe

stellen, sie schließt Medien von Parteitagen aus und diffamiert

Medienschaffende, sie lässt die Angehörigen von Minderheiten zählen,

stellt Lehrerinnen und Lehrer an den Pranger und versucht in die

Kunstfreiheit von Theatern einzugreifen.

AfD diffamiert demokratische Akteure und versucht sie mundtot zu

machen

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte berichten von massiven

Angriffen auf ihre Arbeit: „In vielen Kommunalparlamenten und

Kreistagen stellen AfD-Abgeordnete Gleichstellung und damit einen

Verfassungsauftrag infrage“, erklärt Susanne Löb, Sprecherin der

Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und

Gleichstellungsstellen. „Wenn es sich anbietet, um gegen Migranten zu

hetzen, bringt sich die AfD als Beschützerin der Frauen in Stellung.

In Wahrheit verfolgt sie eine Politik, die sich gegen Gleichstellung

und Emanzipation richtet und macht Frauen verächtlich.“

„Die AfD steht für eine zutiefst menschenfeindliche Agenda und ein

völkisches und autoritäres Weltbild. Das steht im absoluten Gegensatz

zu den Zielen und Werten der Jugendverbände.“, kritisiert Lisi Maier,

Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendring (DBJR). „Nicht nur die

politischen Inhalte, auch der Politikstil der AfD ist aus unserer

Sicht unvereinbar mit einer modernen, vielfältigen und

jugendgerechten Gesellschaft.“

Wie Träger der politischen Bildung um ihre Zukunft bangen müssen,

zeigt das „Dorf der Jugend“ im sächsischen Grimma. Der Verein des von

Jugendlichen selbst aufgebauten Projekts beantragte Ende 2018 die

Anerkennung als freier Träger, um die Sozialarbeit ausbauen zu

können. Weil der Verein aufgrund seiner kritischen Auseinandersetzung

mit der AfD vermeintlich nicht neutral sei, wurde diese Anerkennung

zunächst verwehrt und erst nach langem Ringen erteilt.

„Es ist einfach nur zynisch, wenn die Förderung von ganz

praktischer Demokratiearbeit auf der Kippe steht, weil Ämter im

vorauseilenden Gehorsam gegenüber einer Partei handeln, die die

Demokratie selbst angreift“, sagt Tobias Burdukat, Sozialarbeiter und

Projektinitiator. „Die AfD verfolgt die Strategie, die Arbeit von

Trägern der politischen Bildung unmöglich zu machen. Sie setzt Träger

unter Druck, will Gelder streichen, Engagierte mundtot machen und

stellt politische Bildung grundsätzlich infrage. Wenn eine Partei

Menschen, die politische Bildung betreiben, im Gefängnis sehen will,

müssen alle Alarmglocken schrillen.“

Die sächsische AfD-Landtagsfraktion hat einen Gesetzentwurf

formuliert, der die staatliche Förderung von politischer Bildung

außerhalb von Parteien verbietet und bei Zuwiderhandlung Geld- bzw.

Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren vorsieht.

Amadeu Antonio Stiftung rät zu klarer Positionierung

„Wer die AfD jetzt immer noch als rechtspopulistische oder

demokratische Partei bezeichnet, verharmlost, wie konkret die

Demokratie in Gefahr ist. Viele Institutionen machen sich Gedanken,

wie sie sich jetzt gegen die Rechtsradikalen und für die liberale

Demokratie positionieren können. Es gibt eine große Solidarität der

Betroffenen untereinander, doch das reicht nicht“, führt Timo

Reinfrank aus. „Es ist höchste Zeit für einen

gesamtgesellschaftlichen Konsens zur Ächtung der Rechtsradikalen.

Dazu gehört auch das überparteiliche Einvernehmen, dass ein Anbiedern

an die AfD sie nur stärkt.“

Mit ihrer neuen Handreichung zeigt die Amadeu Antonio Stiftung,

wie sich Institutionen gegen Angriffe der AfD wehren können. Eine

zentrale Empfehlung der Stiftung ist es, sich in der Satzung oder

einem Leitbild zu demokratischen Grundwerten zu positionieren. Auf

dieser Grundlage können Strategien gegen Anfeindungen und Versuche

der Vereinnahmung durch die AfD entwickelt und begründet werden.

Download der Handreichung „Demokratie in Gefahr“:

www.amadeu-antonio-stiftung.de/afd

