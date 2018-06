Die Deutsche Vermögensberatung erneut „exzellent“: Beste Aussichten für die Karriere bei der DVAG (FOTO)

Zum elften Mal „exzellent“: Erneut erzielt die DeutscheVermögensberatung AG (DVAG) im Karriere-Rating der AssekurataTop-Noten für die Berufschancen ihrer selbstständigenVermögensberaterinnen und Vermögensberater. Dr. Helge Lach,Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung, freut sich:„Wieder einmal bestätigt sich, dass wir uns auf unseren Erfolgennicht ausruhen. Exzellent zu sein, ist dabei für uns keineMomentaufnahme. Wir arbeiten hart daran, immer besser zu werden undoptimale Bedingungen für den Vermögensberaterberuf zu schaffen.“

Aus- und Weiterbildung der DVAG: „exzellent“

Wichtiger Grundstein für den langfristigen Erfolg der

Vermögensberater ist das wiederholt ausgezeichnete Aus- und

Weiterbildungskonzept der DVAG. Wesentlich hierbei sind eine

engmaschige Begleitung und ein professionelles Coaching der

Vermögensberater durch die DVAG, insbesondere auch von neuen Partnern

im Rahmen der Existenzgründung. Aufgrund dieser erstklassigen

Rahmenbedingungen heben die Analysten der Assekurata Solutions GmbH

ihr Urteil auch für diesen Teilbereich der fachlichen Ausbildung auf

„exzellent“ an.

Maßgeblich für das Erreichen der bestmöglichen Note im

Karriere-Rating ist auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der

digitalen Vertriebsunterstützung. Die DVAG steht der Digitalisierung

positiv gegenüber, sieht diese als Chance und geht neue Wege.

Beispielsweise durch die Implementierung und den Einsatz hochmoderner

E-Learning-Plattformen. Besonders hebt Assekurata hervor, dass die

Vermögensberater nunmehr in Zukunft die Möglichkeit haben,

Onlineseminare mit Präsenzterminen zu kombinieren. „So bieten wir

unseren Vermögensberatern einen höchstmöglichen Grad an Flexibilität,

der für ihren erfolgreichen Berateralltag so wichtig ist.

Gleichzeitig stellen wir aber den Menschen, also das persönliche

Miteinander und die Möglichkeit zum intensiven Austausch, in den

Mittelpunkt unserer Unterstützung“, bestätigt auch Dr. Lach.

DVAG in allen Kategorien mit hervorragenden Ergebnissen

In allen Kategorien – Vermittlerorientierung, Beratungs- und

Betreuungskonzept, Finanzstärke und Wachstum – überzeugt die DVAG mit

herausragenden bzw. sehr guten Ergebnissen: Laut Assekurata können

sich die Vermögensberater bei der DVAG auf eine qualitativ

hochwertige Aus- und Weiterbildung sowie eine perfekt organisierte

Vertriebsunterstützung verlassen.

Über die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG)

Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die

Deutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den Themen

Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte

eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und

branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite

Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensaufbau

für jeden!“. Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten

finden Sie unter www.dvag.de

Assekurata Karriere-Rating 2018

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die

Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei

differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch

eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating

ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die

gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf

www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

