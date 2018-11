Die Illusionen der Politik – kritische Gedanken zu aktuellen politischen Konflikten

Politiker reden gerne und viel. Doch was kann man ihnen wirklich glauben und bei welchen Tatsachen handelt es sich um Argumente, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen? Uwe Petersen geht in „Die Illusionen der Politik“ dieser Frage auf den Grund und erörtert eine Reihe von politischen Illusionen, wie diejenige, dass die Sicherheit Europas durch die USA im Rahmen der NATO aufrechterhalten werden kann oder dass die Einführung einer parlamentarischen Demokratie überall eine harmonische Entwicklung eines Volkes garantiert. Er diskutiert desweiteren, ob die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten werden können und ob Russland die Krim an die Ukraine zurückgibt. Ein weiteres aktuelles Thema, mit dem sich das Buch beschäftigt ist, wie real eine freizügige Aufnahme von Flüchtlingen wirklich ist.

Die Leser des umfangreichen, gesellschaftskritischen Buches „Die Illusionen der Politik“ von Uwe Petersen erfahren zudem, ob der allgemeine Wohlstand durch immer weitere Liberalisierung des Welthandels gefördert wird und ob die Wirtschaft durch die Senkung von Unternehmungssteuern wieder belebt werden kann. Es geht bei Petersen zudem um Trump, um die Europapolitik, die Handelspolitik und vieles mehr. Uwe Petersen schaut hinter die politischen Fassaden und spricht aktuelle Krisenherde konkret an.

„Die Illusionen der Politik" von Uwe Petersen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-8055-3 zu bestellen.

