Die Isnyer Sommerabendkonzerte starten!

Die Isnyer Sommerabendkonzerte starten am Mittwoch, den 7. Juli und bieten gesellige Abende bei Blasmusikklängen. An lauen Mittwochabenden spielen Musikkapellen und sorgen für gute Stimmung und kostenloses Musikvergnügen im Isnyer Kurpark.

Die Sommerabendkonzerte werden von der Stadtkapelle Isny und den Musikkapellen aus Gestratz, Frauenzell, Beuren, Maierhöfen, Rohrdorf, Christazhofen und Sibratshofen gestaltet. Hier kommen nicht nur Freunde der Blasmusik auf ihre Kosten. Märsche, Evergreens und Unterhaltungsmusik bieten ein stimmungsvolles Programm für ein gemütliches Beisammensein und musikalische Unterhaltung.

Das Konzertvergnügen findet ab 7. Juli 2021 immer mittwochs um 19.30 Uhr im Isnyer Kurpark statt. Die Bewirtung übernimmt das Team vom Hello my Deer. Die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt. Aus organisatorischen Gründen wird am Vortag um 15 Uhr entschieden, ob das Sommerabendkonzert stattfindet. Aktuelle Informationen zu den Konzerten werden unter www.isny.de/sommerabendkonzerte veröffentlicht.

Wichtige Hinweise

Voraussetzung für die Umsetzung der Sommerabendkonzerte ist ein Hygienekonzept mit beschränkter Besucherzahl von maximal 299 Personen. Einlass ab 18 Uhr um Warteschlangen zu vermeiden. Das Veranstaltungsgelände wird eingegrenzt, um die nötigen Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften einzuhalten. Um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten werden diese beim Einlass, welcher sich am oberen Eingang des Kurhauses befindet, erfasst. Hier wird auf die luca-App gesetzt. Für Personen die kein Smartphone besitzen besteht die Möglichkeit die Daten schriftlich zu hinterlassen. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften.

Nähere Informationen erteilt Colette Achberger, Tel. +49 7562 6189494, Mail: c.achberger@isny-marketing.de, Bürozeiten: Mo bis Do 8 ? 12 Uhr