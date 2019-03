Die meisten Kids stehen am Abgrund / Sven Martinek engagiert sich für obdachlose Kinder und Jugendliche / Spende von 295.371 Euro an Stiftung Off Road Kids (FOTO)

Die meisten Kids stehen am Abgrund

Sven Martinek engagiert sich für obdachlose Kinder und Jugendliche

und übergibt 295.371 Euro Spende an Off Road Kids. Neue

Lebensperspektiven für 111 Straßenkinder

Die Kinder und Jugendlichen, die es in Deutschland betrifft, sind

für die Masse namenlos und oft auch unsichtbar. Hin und wieder sind

einige auf Sightseeing-Plätzen, in Einkaufsstraßen oder an Bahnhöfen

beim Betteln zu sehen. Fehlende Zuneigung, ungelöste Konflikte oder

Gewalt, solche und andere Gründe führen dazu, dass in Deutschland

jährlich ca. 7.200 Minderjährige von zuhause oder aus dem Heim

abhauen. Sie landen bei Freunden und Bekannten auf dem Sofa oder auf

der Straße.

Für Schauspieler und DEUTSCHLAND RUNDET AUF-Botschafter Sven

Martinek ist die Arbeit der Stiftung Off Road Kids bewundernswert:

„Hier wird sich um die Kinder gekümmert, die schon extrem viel

durchgemacht haben. Es ist für mich schwer nachvollziehbar, dass

Tausende Kinder in unserem Land im sozialen Abseits leben müssen“,

erklärt er und appelliert: „Jeder kann und sollte gegen Kinderarmut

und Ausgrenzung etwas tun. Und mit „Aufrunden Bitte!“ an der Kasse

ist das für jeden Einzelnen möglich.“

Markus Seidel, Vorstandssprecher der Off Road Kids Stiftung,

ergänzt: „Wir finanzieren uns vor allem über Spenden und freuen uns

außerordentlich über eine Zuwendung in dieser Höhe. Für uns ist die

Spendenbewegung DEUTSCHLAND RUNDET AUF eine glaubwürdige Initiative,

da hier die gesammelten Gelder zu 100 Prozent an Kinderhilfsprojekte

gehen.“

Die bundesweit arbeitende Hilfsorganisation für Straßenkinder,

Ausreißer und junge Obdachlose hat seit 1993 mehr als 5.000 junge

Menschen nachhaltig aus der Obdachlosigkeit geholfen. „Jeder

Jugendliche, den wir von der Straße holen und dem unsere Streetworker

eine tragfähige Lebensperspektive geben können, ist für uns

Motivation zum Weitermachen“, erklärt Seidel. „Mit der Spende von

295.371 EUR können wir ca. 111 Straßenkindern langfristig eine

Perspektive bieten.“

Ein großer Teil dieser Summe kam von Netto Marken-Discount,

Partner der ersten Stunde von DEUTSCHLAND RUNDET AUF. „Wir freuen uns

sehr, die wichtige Arbeit von Deutschland rundet auf und somit

Organisationen wie Off Road Kids zu unterstützen. Ein großes

Dankeschön geht an unsere Kundinnen und Kunden, die durch die Worte

„Aufrunden bitte!“ an unseren Kassen täglich einen Beitrag geben

Kinderarmut leisten,“ sagt Christina Stylianou, Leiterin

Kommunikation bei Netto. Durch die Förderung von DEUTSCHLAND RUNDET

AUF ist es der Off Road Kids Stiftung möglich, die Anzahl der

vermittelten jungen Menschen – und hierbei gezielt der Minderjährigen

– deutlich zu steigern. Die Umsetzung erfolgt in den

Streetworker-Stationen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Dortmund und

Köln sowie über die virtuelle Streetwork-Station „sofahopper.de“.

Aber Geld sei nur die halbe Miete.

Markus Seidel: „Ebenso wichtig ist die Erfahrung und das

Fachwissen unserer Streetworker. Wir brauchen Geduld und

Einfühlungsvermögen bei den Kindern und Jugendlichen, aber auch eine

gewisse Hartnäckigkeit bei Gesprächen mit Eltern und Behörden.

Schließlich handelt es sich oft um die kompliziertesten

Jugendhilfefälle in Deutschland. Die meisten Kids, auf die wir

treffen, haben eine Odyssee durch Kinderheime und Wohngruppen hinter

sich und stehen vor ihrem persönlichen Abgrund. Das umzudrehen, ist

nicht einfach.“

Off Road Kids Stiftung

…ist die einzige bundesweit arbeitende Hilfsorganisation für

Straßenkinder, Ausreißer und junge Obdachlose und wurde bereits 1993

gegründet. Die Streetworker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die

bestmögliche Lebensperspektive für Straßenkinder und junge Obdachlose

zu finden. Längst zählen auch junge Menschen dazu, die schon mit

einem Bein auf der Straße stehen. Mit Streetwork-Stationen in Berlin,

Dortmund, Frankfurt/M., Hamburg und Köln bietet Off Road Kids

Anlaufstellen an den wesentlichen Brennpunkten. Über die virtuelle

Streetwork-Station sofahopper.de erreichen die Streetworker auch

junge Menschen in Deutschland, die noch bei mehr oder minder guten

Bekannten untergekommen sind und im Grunde in verdeckter

Obdachlosigkeit leben. Der methodische Ansatz besteht aus Beratung,

Situationsanalyse, Begleitung und Nachbetreuung. Zusätzlich betreibt

Off Road Kids eine Elternberatungshotline sowie zwei Kinderheime in

Bad Dürrheim. Finanziert wird die Arbeit von Off Road Kids vor allem

aus Spenden.

Weitere Informationen unter: www.offroadkids.de

DEUTSCHLAND RUNDET AUF

…ist eine unabhängige Spendenbewegung. Sie ermöglicht jedem zu

helfen, dass alle Kinder in Deutschland Chancen- und

Bildungsgerechtigkeit erhalten und ihnen einen Weg aus der Armut

ermöglicht wird. Und das mit nur wenigen Cents. Mitmachen geht ganz

einfach: Durch die zwei Worte „Aufrunden bitte!“ können beim Bezahlen

an den Kassen der Handelspartner jedes Mal bis zu 10 Cent für von

Armut betroffene Kinder in Deutschland gespendet werden. Aufgerundet

werden kann in über 5.000 Filialen, die an der Kasse u.a. mit einer

blauen Sprechblase „Aufrunden bitte!“ gekennzeichnet sind. Seit Start

der Spendenbewegung im März 2012 wurde über 190 Millionen mal

aufgerundet und so mehr als 8,8 Millionen Euro gespendet. Alle

Spenden fließen zu 100 % in geprüfte, gemeinnützige Projekte, die

sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland fördern.

Dadurch erhalten ca. 75.000 Kinder Chancen auf eine bessere Zukunft.

Weitere Möglichkeiten die Förderprojekte zu unterstützen bestehen

über die Bonusspende und die Gehaltsspende.

Mehr Informationen dazu unter:

https://deutschland-rundet-auf.de/wie-mache-ich-mit/

Partner von DEUTSCHLAND RUNDET AUF

Bei diesen Unternehmen können Kundinnen und Kunden aufrunden:

Netto Marken-Discount, Kaufland, BabyOne, Jochen Schweizer, inkoop

Verbrauchermärkte, TEMMA, Edeka Möllenkamp, dodenhof, Lebenslust

Touristik GmbH (per Telefon oder online), Markant Markt Glißmann.

Weitere Partner sind: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelhausen GmbH & Co.

KG, Homanit GmbH & Co.KG, Trapo AG, Traporol GmbH, Wenko-Wenselaar

GmbH & Co. KG, Wiesmann Personalisten GmbH, Brabender GmbH & Co. KG,

Brabender Technologie GmbH & Co.KG, Ambermedia, Telegärtner Karl

Gärtner GmbH, Warth & Klein Grant Thornton AG.

