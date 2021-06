Die Politischen – Aufrüttelnde, heitere und irritierende Geschichten rund um die Schule

Diese neue rund 80 Seiten lange Kurzgeschichten-Sammlung wirft einen unterhaltsamen Blick in den Mikrokosmos „Schule“ – nicht nur als „Werkstätte der Menschlichkeit“, wie sie der Theologe und Pädagoge J. A. Comenius (1592-1670) genannt hat, sondern auch als deren Gegenteil: als Tollhaus. Dies wird dargestellt in 15 Schulstorys, die erfreuen, irritieren und die eigene Schulzeit ins Gedächtnis zurückrufen. Die Leser treffen in diesen Geschichten auf Lehrer, die nicht ganz ins Bild passen, Schüler, die als Clique zusammenhalten, und Schüler, die gerne mal ein wenig zu schnell im Auto unterwegs sind, während ein Mädchen neben ihnen sitzt.

Jeder Leser, der die Schule besucht hat oder selbst dort arbeitete, wird sich in der ein oder anderen Geschichte der Sammlung „Die Politischen“ von Helmut Essl wieder erkennen. Der im Jahr 1955 geborene Autor wuchs in Reutlingen auf und studierte Germanistik und Politikwissenschaft in Tübingen. Er arbeitete als Korrektor, Kolumnist, Lehrer sowie Pressereferent und lebt seit 2019 im Ruhestand in Tübingen. Von ihm sind bereits folgende Titel erschienen: „Chronik einer Männersause und 50 weitere Ratzfatzgeschichten von A bis Z“ (2019) und „Der Herbst des Schwimmers. Ausgewählte Kolumnen“ (2020).

„Die Politischen" von Helmut Essl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30173-3 zu bestellen.

