Die Polizei löst keine Drogenprobleme

BKA-Bericht zur Rauschgiftkriminalität stellt

polizeiliche Aktivitäten in den Vordergrund. Was Schäden durch

Drogenkonsum stattdessen nachhaltig reduzieren könnte, zeigen

Fachverbände in einer neuen Handreichung für die Politik: „Eine

moderne Drogenpolitik nützt allen“

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und das

Bundeskriminalamt haben heute mit einer Pressekonferenz in Wiesbaden

ihren Bericht zur „Rauschgiftkriminalität 2017“ vorgestellt.

Dazu erklärt Prof. Dr. Heino Stöver, Vorstandsvorsitzender des

Bundesverbandes akzept e.V.:

„Bei allem Respekt für Polizeiarbeit: Drogenprobleme löst man

nicht mit strafrechtlicher Verfolgung von Konsumierenden. Der

fortgesetzte Anstieg der Delikte spiegelt einen teuren Kampf gegen

Windmühlen, der Unsummen verschlingt, ohne das Problem zu lösen:

Illegale Substanzen sind heute so leicht und billig zu bekommen wie

nie. Es ist Zeit für neue, wissenschaftlich abgesicherte Wege.“

Lösungen für Individuen und die Gesellschaft

Wie individuelle und gesellschaftliche Schäden durch Drogen sich

eindämmen ließen, skizzieren Fach- und Selbstorganisationen in einer

neuen Handreichung für die Politik. Titel: „Eine moderne

Drogenpolitik nützt allen“.

akzept, die Deutsche AIDS-Hilfe und JES beschreiben in der

Broschüre kurz und prägnant evaluierte Strategien und Best-Practice

Beispiele aus anderen Ländern. Das thematische Spektrum reicht von

Alkohol und Tabak über „Partydrogen“ bis Heroin.

Winfried Holz, Mitglied im Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe

betont:

„Wir können mehr Leben retten, die Gesundheit von Drogen

Konsumierenden besser schützen und viele Menschen davor bewahren,

abhängig zu werden. Zugleich können wir Folgeschäden des

Drogenkonsums für die Gesellschaft erheblich reduzieren. Die Erfolge

moderner drogenpolitischer Interventionen sind eindeutig. Es gibt

keine Rechtfertigung mehr, einfach weiterzumachen wie bisher.“

Marco Jesse vom Vorstand des Selbsthilfe-Netzwerkes JES erklärt:

„Wer Schäden durch Drogen begrenzen will, muss zunächst

akzeptieren, dass manche Menschen Drogen konsumieren. Sie brauchen

Unterstützung, um ihre Gesundheit zu erhalten. Damit wird nicht

Drogenkonsum gefördert, sondern Gesundheit. Die massenhafte

Strafverfolgung von Konsumierenden verschärft gesundheitliche

Probleme und schneidet Menschen von Prävention und Beratung ab.“

Repression ist erfolglos und teuer

Der Versuch, Drogen durch Repression in den Griff zu bekommen,

gilt mittlerweile international in Fachkreisen als gescheitert. Er

marginalisiert nicht nur Konsumierende, sondern führt auch zu

Schwarzmärkten und verunreinigten Substanzen. Er fördert kriminelle

Strukturen statt sie zu zerschlagen. Zugleich verschlingt der Kampf

in Polizei, Justiz und Gesundheitssystem enorme Ressourcen, die sich

effektiver einsetzen ließen.

Erprobte Maßnahmen, gute Beispiele

Die Broschüre „Eine moderne Drogenpolitik nützt allen“ gibt

Impulse, um Kontrolle zu gewinnen. Aus dem Inhalt:

– BtMG auf den Prüfstand: Das Gesetz verfehlt seinen Zweck,

Individuen und Gesellschaft vor Schaden zu bewahren – eine

Reform ist überfällig

– Keine Werbung für Tabak und Alkohol: Beim Konsum der Volksdrogen

ist Deutschland Spitzenreiter, bei den Gegenmaßnahmen

Entwicklungsland

– Ein Nasenspray, das Leben rettet: Ein Notfallmedikament könnte

die Zahl der Drogentoten drastisch senken

– Raum für Sicherheit: Drogenkonsumräume retten Leben, verhindern

HIV- und Hepatitis-Infektionen und beruhigen Wohnumfelder

– Sicher durch die Nacht: Im Nachtleben konsumieren nicht nur

viele junge Menschen zeitweilig Drogen. „Safer Nightlife“

schützt sie vor Abhängigkeit und Gesundheitsschäden.

In Deutschland sterben jedes Jahr rund 1.300 Menschen an den

Folgen des Konsums illegaler Substanzen. Hinzu kommen rund 75.000

Tote durch Alkohol mehr als 120.000 durch Tabakkonsum.

Der Konsum zahlreicher Substanzen, zum Beispiel Cannabis und

Crystal Meth, hat in den letzten Jahren zugenommen.

