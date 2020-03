Die SPD besser noch nicht abschreiben Kommentar Von Jan Drebes

Die Umfrageergebnisse für die SPD sind aus Sicht der Genossen

deprimierend. Seit nahezu zwei Jahren verharren sie unter 20 Prozent, politische

Beben zulasten der Konkurrenz wie zuletzt in der CDU-Führung oder in Thüringen

scheinen daran nichts zu ändern. Das liegt an ihrem viel zu langen

Auswahlprozess, an wenig charismatischen Vorsitzenden, an wenig mitreißenden

Antworten auf Fragen, die die Mitte der Gesellschaft bewegen. Doch bei den

anderen Parteien sieht es derzeit nicht viel besser aus. Die Grünen befinden

sich zwar weiter im Umfragehoch, haben aber eine ungeklärte Personalfrage in

Sachen Spitzen- oder Kanzlerkandidatur vor sich und müssen Kursrichtungen

entscheiden: Tendieren sie künftig zu einem Bündnis mit der Union oder zu einem

mit SPD und Linken? Es ist zumindest möglich, dass die Stimmung bei den

potenziellen Wählern dadurch noch kippen kann. Und der Union droht eine

monatelange Führungsschwäche inklusive Richtungsdebatte bei der Flüchtlings- und

Klimapolitik, bis auch sie sich für die Bundestagswahl sortiert hat. In dieser

Gemengelage gibt es keine klaren Favoriten mehr für den Titel der stärksten

Kraft bei einer Wahl. Selten zuvor war die politische Stimmung im Land so breit

verteilt, so volatil. Folglich hat die SPD kaum Chancen, aus ihrem Tief schnell

herauszukommen oder sich gar abzusetzen. Abschreiben sollte man sie dennoch

nicht. Die über die Partei kübelweise ausgeschüttete Häme ist zu billig.

Schließlich haben Kanzlerkandidaturen immer wieder gezeigt, welch großes

Potenzial sie haben, Stimmungen zu drehen. Mit einer charismatischen Person,

einem passenden Konzept, frischen und relevanten Themen und einer hoffentlich

nicht altbackenen und ausgetretenen Kampagne könnte die SPD noch etwas reißen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4540685

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell