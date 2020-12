„Die Wünsche berühren mich jedes Jahr aufs Neue“ / Wertgarantie Group-Mitarbeiter machen Herzenswünsche wahr (FOTO)

Seit Jahren erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wertgarantie Group zur Weihnachtszeit Herzenswünsche: Sie pflücken einen gebastelten Brief vom „Wunschbaum“, der ab Mitte November den Eingangsbereich des Unternehmens am Aegi in Hannover schmückt. Auf dem Wunschzettel sind Vorname, Alter und Weihnachtswunsch eines Kindes aus der St. Joseph Kinder- und Jugendhilfe oder dem Kinderheim Limmer vermerkt. Die Mitarbeiter erfüllen diesen Wunsch, packen liebevolle Päckchen und verschenken diese an die Mädchen und Jungen aus Hannover. Damit die Aktion auch in diesem Jahr stattfinden konnte, musste sie digital organisiert werden.

Vom Plüschtier, einer Kuscheldecke bis hin zu einer Lampe oder einer Jeans – die Kinder und Jugendlichen wünschen sich ganz einfache und alltägliche Dinge, erzählt Susann Richter, Vorstand bei Wertgarantie. „In diesen Momenten wird einem schnell bewusst, dass vieles, was für uns persönlich selbstverständlich ist, für andere einen Herzenswunsch darstellt. Auch wenn wir die Wunschbaumaktion schon seit vielen Jahren durchführen, die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erden und berühren mich jedes Jahr wieder aufs Neue.“

Die Wunschbaum-Aktion wird jedes Jahr von den Auszubildenden und dual Studierenden des Spezialversicherers organisiert und betreut. Dieses Mal standen sie vor der Herausforderung, das Ganze angesichts der Rahmenbedingungen erstmals digital zu organisieren: Aufgrund der Pandemiesituation hat die Wertgarantie Group ihren Mitarbeitenden schon seit dem Frühjahr weitestgehend mobiles Arbeiten ermöglicht. Dadurch sind zwangsläufig nicht mehr alle Mitarbeitenden in der Zentrale in Hannover, um die Wunschzettel rechtzeitig vom aufgestellten Wunschbaum zu pflücken.

Am Ende haben es die Auszubildenden und Studierenden mit tatkräftiger Unterstützung durch das Ausbildungsteam der Wertgarantie Group geschafft, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort alle Herzenswünsche erfüllen konnten: „Auf Grund der aktuellen Bedingungen mussten wir auf die traditionelle, besinnliche Geschenkübergabe in den Einrichtungen verzichten“, erklärt Susann Richter. „Wir sind dennoch sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, in dieser Zeit, die für alle mit großen Veränderungen einhergeht, mit unserer Wunschbaum-Aktion für freudestrahlende Augen bei Kindern und Jugendlichen sorgen zu können.“

