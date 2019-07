Dirk Nowitzki versteigert exklusives Treffen für den guten Zweck / Zwei Fans können den Basketballstar beim „Champions for Charity“-Turniers treffen

Diese Gelegenheit bietet sich Fans absolut

selten: Zwei Personen bekommen die Chance, Dirk Nowitzki persönlich

zu treffen, denn der Basketballstar versteigert ein Meet & Greet

unter www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal.

Das Treffen wird im Rahmen des Benefizfußballspiels „Champions for

Charity“ am 21. Juli stattfinden, bei dem Nowitzki in mittlerweile

jahrelanger Tradition gegen Michael Schumachers Sohn Mick antritt.

Noch dazu konnte United Charity eine zweite Versteigerung starten:

Zwei Personen werden das Spiel aus nächster Nähe erleben, denn sie

nehmen auf einem Fansofa direkt an Spielfeldrand Platz. Wie das ganze

Turnier sind beide Auktionserlöse natürlich für den guten Zweck:

United Charity leitet sie ohne Abzug und zu gleichen Teilen an die

Dirk Nowitzki Stiftung sowie die Keep Fighting Foundation weiter.

United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man

normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das

Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und

zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige

Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben

gerufen und erzielte seither mehr als 8,5 Millionen Euro. Die

Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen

und Einrichtungen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden

Tel: +49 7221 366 8701

Fax: +49 7221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell