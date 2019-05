Dr. Auma Obama erhält „Hans-Rosenthal-Ehrenpreis“

Köln/München, 27.05.2019 – Dr. Auma Obama, Gründerin und Vorsitzende der Auma Obama Foundation Sauti Kuu sowie international bekannte Vortragsrednerin und Autorin, ist mit dem „Hans-Rosenthal-Ehrenpreis“ ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Award wurde Dr. Obama im Rahmen eines Festaktes in der Landauer Festhalle am 25. Mai überreicht. Das Preisgeld kommt den Sauti Kuu-Stiftungsprojekten zur Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlichen in Deutschland und insbesondere in Kenia zugute. Zuvor hat sich Auma Obama im Beisein des Oberbürgermeisters der Stadt Landau, Thomas Hirsch, und Stiftungsvertretern in das Goldene Buch der Stadt Landau eingetragen.

Bildung, Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit – statt Hilfe

„Es ist für mich eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Zeigt sie doch auch, dass meine Arbeit, die meines Teams der Sauti Kuu Foundation und der vielen Menschen vor Ort wahrgenommen wird und etwas ändern kann. Ja, wir können viel bewegen, wenn wir uns vereint mit Herzblut und Verstand, mit Wissen und Kraft einsetzen. Wir müssen da ansetzen, wo wirklich Veränderung für die Zukunft stattfindet: bei den Kindern und Jugendlichen, bei ihrer Bildung und Ausbildung. Wir machen ihnen klar: „You are your Future“ und stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirksamkeit ganz praktisch, mitten im Leben, direkt bei ihnen vor Ort, mit ihren Familien. Wir bieten dafür unter anderem Ausbildungs- und Handwerkskurse, Sport- und Kreativitätsworkshops und umfassende Programme in nachhaltiger Landwirtschaft an, denn Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit sind die Schlüssel zur Zukunft“, so Dr. Auma Obama in ihrer Dankesrede.

Auf diese Punkte ging auch Laudator Andreas Schneider-Neureither ein, der den stetigen persönlichen Einsatz von Auma Obama würdigte: “ Sie packt selbst an. Sie ist voller Energie. Sie kennt ihr Land. Sie weiß um das, was notwendig ist, um den Kindern in Kenia, aber auch anderswo auf der Welt und auch in Deutschland eine Perspektive zu geben – und zwar eine nachhaltige. Sie akzeptiert die Opferrolle ebenso wenig wie Almosen. Hilfe zur Selbsthilfe ist ihr Motto – und das mit Herz, Hirn und Hand“.

Über den Hans-Rosenthal-Ehrenpreis

Seit 2003 verleihen die Hans-Rosenthal-Stiftung und der Verein „Aktion Hilfe in Not“ den „Hans-Rosenthal-Ehrenpreis“ an Personen oder Institutionen, die sich uneigennützig für notleidende Menschen einsetzen. Die Bronze-Plastik, ein Pelikan als Symbol der Fürsorge und Nächstenliebe, stammt von dem bekannten Bildhauer Prof. Gernot Rumpf. Der Ehrenpreis wird in Würdigung der Persönlichkeit des 1987 verstorbenen Fernsehmoderators und Quizmasters sowie zur Erinnerung an sein Werk und Schicksal ausgelobt. Dr. Auma Obama ist die 16. Trägerin der Auszeichnung.