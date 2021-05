Dr. Mayr in Leonding – Nasenkorrektur, Brustvergrößerung, Fettabsaugung und Faltenkorrektur – plastischechirurgie-linz.at

Plastisch-ästhetischer Chirurg Dr. Mayr (https://www.plastischechirurgie-linz.at/dr-mayr/) in Linz-Leonding gesucht? – Umfassende Beratungen, individuelle Behandlungen und natürliche Ergebnisse garantiert Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr in Linz-Leonding (Koppelweg 2 (https://www.plastischechirurgie-linz.at/)) in Oberösterreich (OÖ). Dr. Philipp Mayr ist spezialisiert auf Nasenkorrekturen, Brustvergrößerungen, Bruststraffungen, Fettabsaugungen und Faltenbehandlung, die natürlich schöne Ergebnisse mit sich bringen.