Dunkelhäutiges Kind auf Buch Cover macht Autorin zum Mobbing Opfer!

„Müssen die Flüchtlinge jetzt auch noch unsere Buch Cover zieren? Konnten sie kein deutsches Kind nehmen für ihre Geschichte? Mitleid Masche zieht bei mir nicht und sie hätten diesen Joey ruhig abkratzen lassen können! Wir werden ihr Buch schlecht machen, wo wir können!“

Autorin Christine Bouzrou versteht die Welt nicht mehr, als sie diese Zeilen liest, die man ihr anonym zugeschickt hatte und schmeißt sie traurig in den virtuellen Mülleimer. Gemeint ist das Cover ihres Romanes „Joey-Das Geheimnis von Swake Valley-Eine Weihnachtsgeschichte. Und da es in dieser auch um Rassismus geht, wählte die Autorin einen Farbigen Jungen. „Das scheint Einigen nicht gepasst zu haben,“ meint Bouzrou,“ viele verstecken ihre Abneigung gegen Flüchtlinge ja gerne hinter der Anonymität. Und wo ist diese einfacher anzuwenden als bei den sozialen Netzwerken. “ Wie die Autorin erzählt, wird sie auch noch auf andere Arten gemobbt. „Jedes zweite Post von mir bei Facebook, wird als nicht tragbar gemeldet. Stelle ich beim Marcetplace gebrauchte Sachen ein, nimmt sie Facebook fünf Minuten später raus, weil sie gemeldet wurden als Waffen, lebende Tiere usw. Sogar Gedichte die ich poste, werden gemeldet.Sogar meine Gedichte werden gemeldet. Meine Freundin meinte zu mir, ich sollte Anzeige erstatten, aber gegen wen? Und das ist mir auch zu dumm.? “ Ich stehe zu meiner Geschichte, in der es eben auch um Rassismus und Gesellschaftskritik geht. Und ich denke, damit muss ich bei jemanden genau den Punkt getroffen haben. Aber das ist sein Problem, nicht meins.? lächelt die Autorin. „Die Menschen, die Joey ins Herz geschlossen haben und die ich berühren konnte mit dem Buch, machen alles wieder gut. “