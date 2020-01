E-Mobilität: TÜV Rheinland berät Kommunen und Unternehmen beim Ausbau / Kostenfreie Informationsbroschüre: Ausführliche Programme zum Ausbau der E-Mobilität

Welche Rolle spielt Elektromobilität derzeit in Deutschland? Welche

Handlungsfelder und Zuschussmöglichkeiten beim Ausbau gibt es für Kommunen und

Unternehmen? Welche Beratungsmöglichkeiten gibt es für Kommunen und Unternehmen?

Diese Fragen beantwortet TÜV Rheinland in der kostenfreien Informationsbroschüre

“Elektromobilität. Maßnahmen für eine ganzheitliche Betrachtung.” Carlo Kammler,

TÜV Rheinland-Experte für E-Mobilität und für Netzausbau: “Die E-Mobilität kann

einen wichtigen Beitrag leisten, damit wir in Deutschland unsere Klimaziele

erreichen. Sie gewinnt mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge und dem

wachsenden Ausbau der Infrastruktur auch an Akzeptanz.” Gleichzeitig fehle es

derzeit aber noch vielen Gemeinden und Unternehmen an strategischer Beratung

beim Ausbau.

Förderprogramme für Wirtschaft und Kommunen

Es existieren zahlreiche Fördermöglichkeiten auf Bundes- oder Landesebene, um

die E-Mobilität voranzutreiben. So wird etwa der Bau von Ladeinfrastruktur oder

der Kauf von Elektrobussen von öffentlichen, aber auch wirtschaftsnahen

Projektträgern bezuschusst. “Für Kommunen und Gewerbe ist es aber teils schwer,

passende Fördermöglichkeiten zu identifizieren. Wir helfen bei der Wahl des

Förderprogramms und begleiten die Antragstellung”, erklärt Kammler. Eine Auswahl

öffentlicher und wirtschaftsnaher Förderprogramme findet sich in der

Informationsbroschüre.

E-Mobilität braucht gut ausgebaute Ladeinfrastruktur

Ausbaufähig sei die E-Mobilität in Deutschland laut Kammler vor allem im

ländlichen Raum. Zwar entsteht dort ein Großteil der Nachfrage in

Privathaushalten und Wohngebieten. “Eine flächendeckende, öffentliche

Ladeinfrastruktur auf dem Land wäre aber auch für Verkehrsbetriebe oder

ortsansässige Speditionen von Vorteil”, so Kammler. Großstädte wie Berlin oder

Hamburg besitzen eine gute öffentliche Ladeinfrastruktur. Aber: Wenn die Anzahl

batteriebetriebener Fahrzeuge in Deutschland von aktuell rund 300.000 auf

mehrere Millionen ansteigt, wird das wiederum die Strominfrastruktur stark

beanspruchen. Beim Ausbau der E-Mobilität müsse daher auch Energiemanagement und

die smarte Überwachung der Netze ein Thema sein.

Die kostenfreie Broschüre “Elektromobilität. Maßnahmen für eine ganzheitliche

Betrachtung” von TÜV Rheinland steht unter https://www.tuv.com/elektromobilität

zum Download bereit.

