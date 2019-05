Ein Jahr nach Erreichen der 30%-Quote kommen weniger Frauen neu in die DAX-30-Aufsichtsräte hinzu

– Bei den 2019 neu gewählten DAX-30-Aufsichtsräten wird Frauenquote

unterschritten

– Zahl der Digitalexperten in Aufsichtsräten steigt rasant

– Internationalisierung wenig ausgeprägt: 70% der Aufsichtsräte

kommen aus Deutschland

– Verflechtung der DAX-30-Unternehmen über Aufsichtsräte nimmt stark

ab, aber nach neuem Corporate Governance Kodex müssten

Aufsichtsräte 82 Mandate abgeben

– Deutsche Bank-Aufsichtsräte mit höchster Vergütung im DAX

Ein Jahr nach Erreichen der gesetzlichen Frauenquote von 30% in

den DAX-30-Aufsichtsräten (Aktionärsvertreterseite) ist beim Anteil

der Frauen bei der Neubesetzung von Aufsichtsräten ein Rückgang zu

verzeichnen. Der Frauenanteil unter den neu gewählten Aufsichtsräten

betrug nur 23%; das ist der niedrigste Wert seit 2010. Die Quote ist

nur deshalb nicht gefallen, weil proportional mehr Männer als Frauen

ausgeschieden sind; sie liegt aktuell bei 32,3%.

Auch bei der Besetzung der Vorsitze von Aufsichtsräten und deren

Ausschüssen mit Frauen ging es nur langsam voran. Unter den 30

Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es 2019 zwei Frauen (mit Martina Merz

bei Thyssen Krupp eine mehr als 2018) und von den 132

Ausschussvorsitzen sind 17 mit Frauen besetzt (zwar sechs mehr als im

Vorjahr, wovon aber fünf Vorsitze in Ausschüssen auf Martina Merz

entfallen). Das geht aus einer Erhebung der Personalberatung Russell

Reynolds Associates hervor. Seit neun Jahren analysiert das auf die

Besetzung von Spitzenpositionen spezialiserte Unternehmen die

Zusammensetzung der Aufsichtsräte der DAX-30-Unternehmen in einer

jährlichen Studie.

„Die Dynamik beim Wachstum des Frauenanteils ist 2019 zum Erliegen

gekommen. Auch der Einfluss in den DAX-30-Aufsichtsgremien steigt nur

langsam. Gemessen in Aufsichtsrats- und Ausschussvorsitzen besteht

die ungleiche Machtverteilung zwischen Männern und Frauen weiterhin“,

so Jens-Thomas Pietralla, Leiter der Europäischen CEO & Board

Praxisgruppe bei Russell Reynolds Associates. „Das gilt auch für die

Vorstände. Zwar haben acht DAX-30-Unternehmen einen Frauenanteil von

20% oder höher. Sieben Unternehmen haben aber immer noch einen rein

männlichen Vorstand.“

Signifikante Fortschritte gab es hingegen bei der Besetzung von

DAX-30-Aufsichtsräten mit Digitalisierungexperten: zehn

Digital-Fachleute sind 2019 neu in die Aufsichtsräte gewählt worden.

Mehr als zwei Drittel der DAX-30-Unternehmen verfügen nun über

Digitalkompetenz im Aufsichtsgremium.

Weiter kommt die Russell Reynolds-Studie zu dem Ergebnis, dass die

Verflechtung der DAX-30-Aufsichtsräte untereinander stark abgenommen

hat. Sieben Unternehmen sind über ihre Aufsichtsräte mit fünf oder

mehr DAX-30-Unternehmen verbunden, 16 Firmen sind mit bis zu vier

anderen DAX-30-Unternehmen vernetzt, sieben Unternehmen haben

überhaupt keine Verbindung zu den Aufsichtsräten der anderen

DAX-30-Unternehmen. Entsprechend ist die Ämterhäufung im DAX 30

zurückgegangen. „Die Entflechtung schreitet weiter voran, die Häufung

von Aufsichtsratsämtern im DAX 30 nimmt ab. Die früher als

Deutschland AG kritisierte Querverflechtung existiert so nicht mehr“,

resümiert Dr. Thomas Tomkos, Leiter der deutschen CEO & Board

Praxisgruppe bei Russell Reynolds Associates.

Allerdings müsste sich bei Umsetzung aller Empfehlungen des neuen

Deutschen Corporate Governance Kodex – auch nach der neuesten

Überarbeitung – die jetzige Zusammensetzung der DAX-30-Aufsichtsräte

noch einmal ganz erheblich ändern, wie die Studie aufzeigt: Sieben

Aufsichtsratsvorsitzende und 14 Aufsichtsräte wären nach neuer

Definition des Kodex nicht unabhängig, d.h. länger als zwölf Jahre im

Amt. 38 Aufsichtsräte wären nach neuer Definition

–Overboarding-gefährdet–, würden also zu viele Mandate halten. Um dem

Kodex in der neuesten Fassung zu entsprechen, müssten

Aufsichtsratsvorsitzende insgesamt 23 Ämter niederlegen, weitere

–normale– Aufsichtsräte sich in Summe von 59 Mandaten trennen. Somit

müssten die jetzigen DAX-30-Aufsichtsräte insgesamt 82 Mandate in

Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien abgeben. „Die

Einführung und strenge Auslegung des neuen Governance Kodex hätte

enorme Sprengkraft“, urteilt Thomas Tomkos.

Bei der Internationalisierung der Aufsichtsgremien gab es in 2019

zwar einen leichten Anstieg; der Anteil der Aufsichtsräte ohne

deutschen Pass ist von 28% auf 30% gestiegen. Die Hälfte dieser

Zunahme resultiert aber aus dem Zusammenschluss von Linde mit

Praxair, über den vier US-Amerikaner neu im DAX 30 vertreten sind.

„Bei der Internationalisierung hinkt Deutschland anderen Ländern

hinterher“, so Tomkos. Zum Vergleich: Beim Schweizer Pendant zum DAX

30, dem SMI, ist der Anteil der Nicht-Schweizer unter den

Verwaltungsräten fast doppelt so hoch (57%).

Auch die Vergütung im Jahr 2018 war Gegenstand der Untersuchung

von Russell Reynolds. Hier gibt es ein starkes Gefälle innerhalb des

DAX. Ganz oben steht die Deutsche Bank. Ein Aufsichtsrat der

Deutschen Bank bekommt das Sechsfache von dem, was ein Aufsichtsrat

von Merck bekommt. Die durchschnittliche Vergütung eines

DAX-Aufsichtsrats betrug 191.000 Euro, ein Plus von 7,3% gegenüber

dem Vorjahr. Groß ist auch der Abstand zur Vergütung der

Vorstandsvorsitzenden der DAX-30-Unternehmen. Ein CEO bekommt im

Schnitt 14 Mal so viel wie der Vorsitzende eines Aufsichtsrats. Auch

die Gesamtvergütung der Vorstände innerhalb des DAX weicht stark

voneinander ab. Die Deutsche Bank wandte im letzten Jahr über 70

Millionen Euro für ihre zehn Vorstände auf, elf Mal so viel wie RWE

für seine beiden Vorstände.

Studie herunterladen: http://ots.ch/qtNDXf

Pressekontakt:

Shepard Fox Communications

Axel Schafmeister

Tel.: +41 44 252 0708

Mobil: +41 78 714 8010

axel.schafmeister@shepard-fox.com

Original-Content von: Russell Reynolds Associates, übermittelt durch news aktuell