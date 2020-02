Ein Jahrzehnt Spitzenklasse – Deutsche Vermögensberatung erneut “Top Employer” (FOTO)

Auch für 2020 bestätigt das renommierte “Top EmployersInstitute”: Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) gehört erneut zu denUnternehmen mit den besten Karrierebedingungen in der Finanzbranche. Mit derwiederholten Auszeichnung macht die DVAG nun die zehn Jahre als “Top EmployerDeutschland” voll. Der begehrte Award wurde bei der gestrigen Abendveranstaltungin Düsseldorf übergeben.

In der kontinuierlichen Zertifizierung als Top-Arbeitgeber sieht Dr. Dirk

Reiffenrath, Mitglied des Vorstands der DVAG, die erstklassige Karriereförderung

des Unternehmens einmal mehr bestätigt: “Für den Beruf werden zusätzlich zur

fachlichen Ausbildung auch soziale und persönliche Kompetenzen wie

Kommunikation, Kreativität und Empathie immer wichtiger. Daher bieten wir

unseren Vermögensberatern neben der Managementausbildung ebenso Trainings zur

Persönlichkeitsentwicklung und individuelle Coachings an. So schaffen wir für

sie die besten Rahmenbedingungen, damit sie ihr Leistungspotential optimal

entfalten können.” Über 70 Millionen Euro investiert die Deutsche

Vermögensberatung jährlich in die Aus- und Weiterbildung und unterstreicht damit

den Anspruch, heute wie morgen eine Vorreiterrolle in der Finanzbranche

einzunehmen. Im mehrstufigen Prüfverfahren bei “Top Employer” glänzt die DVAG

besonders im Bereich Training und Entwicklung wie auch bei der

Führungskräfteentwicklung. Ebenfalls zum Spitzenergebnis beigetragen hat die

einmalige Unternehmenskultur.

Auch Steffen Neefe, Country Manager für die DACH-Region des “Top Employers

Institute”, attestiert der Deutschen Vermögensberatung ein exzellentes

Ratingergebnis: “Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass die DVAG ein

herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und kontinuierlich an der

Optimierung dieses Umfelds arbeitet. Dazu gehören unter anderem das Angebot

einzigartiger Benefits, die Schaffung moderner und flexibler Arbeitsbedingungen

und ein wirksames Performance Management.”

