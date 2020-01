Ein Ort der Zukunft / Kommentar zur Siemensstadt 2.0 von Joachim Fahrun

Der Weltkonzern Siemens macht ernst. Die Siemensstadt 2.0. wird

konkret. Aus einem Industrieareal an der Nonnendammallee, das für Jahrzehnte

hinter Zäunen verborgen lag und nur den Mitarbeitern zugänglich war, soll ein

lebendiger Stadtteil entstehen. Mit einer “neuen Berliner Mischung” aus Räumen

zum Arbeiten und Tüfteln, aber eben auch zum Leben, Lernen und Wohlfühlen.

Mit der Präsentation des Siegerentwurfs im städtebaulichen Wettbewerb für die 70

Hektar des Siemens-Campus hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Über Details der Raumaufteilung wird sicherlich weiter diskutiert werden. Auch

die konkrete Gestalt der Gebäude harrt darauf, von Architekten entworfen zu

werden. Aber klar ist: In Siemensstadt entsteht ein komplettes Stadtviertel. Es

ist ein urbanes Quartier, sogar mit einem echten Hochhaus, und kann als solches

Vorbild sein für andere große neue Stadtteile, die in Berlin in den kommenden

Jahren entstehen werden.

Das Campus-Projekt taugt aber vor allem wegen seiner entschlossenen Umsetzung

als Vorbild für andere Projekte in der Stadt. Von den ersten Gesprächen bis zur

Jury-Entscheidung vergingen nur anderthalb Jahre. 2022 sollen die Bauarbeiten

beginnen. Eine solche Dynamik wünschte man sich für andere Bauvorhaben. Da sieht

man, was geht, wenn ein starker Partner mit an Bord ist und Berlins Verwaltung

sich im Wettbewerb mit anderen Standorten befindet. Sich hier behauptet zu

haben, ist ein großer Schritt für Berlins Politik und Administration. Wo einst

der Sohn des Konzerngründers Werner von Siemens auf sumpfigen Wiesen eine Stadt

für Wohnen und Arbeiten ersonnen hatte, wird nun ein Ort der Zukunft errichtet.

Es gibt schlechtere Erzählungen für Berlin und für Siemens.

