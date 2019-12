Eine Meisterleistung/Die Bundesregierung will in zwölf Berufsgruppen die Meisterpflicht wieder einführen. Das ist eine gute Idee. Von Katia Meyer-Tien

Mal eben das Bad neu fliesen oder einen neuen Rolladen am

Schlafzimmerfenster anbringen lassen: In Zeiten von Bauboom und Fachkräftemangel

ist das gar nicht so einfach. Durchschnittlich zehn Wochen mussten die Deutschen

in diesem Jahr warten, wenn sie einen Handwerker beauftragen wollten, in einigen

Gewerken sogar noch länger. Befremdlich scheint es da, dass der Bundestag nun

beschließen will, den Marktzugang für Fliesenleger, Rollladentechniker und zehn

weitere Berufsgruppen deutlich zu erschweren: In Zukunft soll nur noch einen

Betrieb eröffnen dürfen, wer einen Meistertitel innehat. Kritiker warnen: Für

den Verbraucher werde es in Zukunft noch schwieriger, einen Handwerker zu

bekommen, und teurer obendrein. Denn momentan kann, wer sich die Dienste eines

Meisterbetriebes nicht leisten kann, einen anderen beauftragen, der vielleicht

weniger qualifiziert, dafür aber günstiger ist. Jahrzehntelang war das anders:

Seit 1935 galt in Deutschland die Meisterpflicht, in der Handwerksordnung war

seit 1953 gesetzlich festgelegt, dass der Meisterbrief Voraussetzung für die

Eröffnung eines eigenen Handwerksbetriebes ist. Erst im Jahr 2004, angesichts

einer Arbeitslosenquote von mehr als zehn Prozent, lockerte die damalige

Regierung die Vorschriften und reduzierte die Zahl der meisterpflichtigen

Handwerksberufe von 94 auf 41. Was folgte, war ein Gründungsboom: die Zahl der

Betriebe in den betroffenen Gewerken stieg von rund 75 000 im Jahr 2003 auf etwa

250 000 im Jahr 2018. Trotzdem ist die Wiedereinführung der Meisterpflicht ein

richtiger Schritt. Natürlich garantiert der Meistertitel eines Betriebes nicht,

dass alle Aufträge meisterhaft ausgeführt werden. Auch in Meisterbetrieben sind

es häufig Lehrlinge oder Gesellen, die die anfallenden Arbeiten letztlich

übernehmen. Zudem ist denkbar, dass ein Meister seinen Titel einem Betrieb zur

Verfügung stellt, ohne selbst dort zu arbeiten – gewarnt wird bereits vor

solchen “Sofa-Meistern”. Dem gegenüber allerdings steht die jetzige Regelung,

bei der Fliesen-, Estrich- und Parkettleger, Drechsler oder Raumausstatter ohne

jeglichen Qualifikationsnachweis ihre Dienste anbieten können. Wenn dann im Bad

die Fliesen von der Wand und im Wohnzimmer die Gardinenstangen von der Decke

fallen, ist das nicht nur gefährlich: Häufig fehlt es gerade in unqualifizierten

Einmann- oder Kleinbetrieben auch an jenem betriebswirtschaftlichen Know-how,

das neben der fachlichen Qualifikation ebenfalls zur Meisterausbildung gehört.

Geht ein solcher Handwerksbetrieb in die Insolvenz, wird es für Kunden schwer,

etwaige Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Noch schwerer wiegt ein anderes

Argument: Schon jetzt leiden viele Betriebe unter Fachkräftemangel. Ohne die

Meisterpflicht aber fehlt ein wichtiger Anreiz, sich hochwertig zu

qualifizieren. Ein Effekt, der sich über die Jahre verstärkt, denn nur wer

selbst qualifiziert ist, kann wiederum andere ausbilden. Beispiel Fliesen-,

Platten- und Mosaikleger: Waren es im Jahr 2003 noch 557 Menschen, die

erfolgreich ihre Meisterprüfung ablegten, erhielten 2018 gerade mal 103 ihren

Meisterbrief. Gleichzeitig aber hat sich die Zahl der Betriebe im selben

Zeitraum von 12 000 auf rund 70 000 erhöht. Die Wiedereinführung der

Meisterpflicht wird – trotz Bestandschutz für bestehende Unternehmen – diese

Zahl langfristig reduzieren. Erfolgreich kann sie daher nur sein, wenn

gleichzeitig ausreichend Anreize für Jugendliche geschaffen werden, sich für

eine Ausbildung im Handwerk zu entscheiden – und nach dem Abschluss der

Ausbildung auch in Deutschland in diesem Handwerk zu arbeiten. Die gerade

beschlossene Mindestausbildungsvergütung darf da nur ein erster Schritt gewesen

sein.

