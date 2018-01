Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von BDH, DG Haustechnik und ZVSHK / „Neue Bundesregierung: Aufbruch zur Wärmewende?!“

Im Rahmen der 9. Deutschen Wärmekonferenz laden der

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), der Deutsche

Großhandelsverband Haustechnik (DG Haustechnik) und der

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) zur gemeinsamen

Pressekonferenz ein:

„Neue Bundesregierung: Aufbruch zur Wärmewende?!“

Dienstag, 30. Januar 2018

12:00 – 12:30 Uhr

Radisson Blu Hotel Berlin

Raum Turmalin 1+2

Karl-Liebknecht-Straße 3

10178 Berlin

Die Deutsche Wärmekonferenz fällt in einen Zeitraum der

politischen Neuausrichtung. Jamaika ist gescheitert, zum Zeitpunkt

der Konferenz stehen die Zeichen erneut auf Große Koalition.

Unabhängig vom Zuschnitt der künftigen Bundesregierung steht fest:

Ohne die enormen Energieeinspar- und CO2-Minderungspotenziale des

Wärmemarktes wird die Energiewende nicht gelingen. In einem

gemeinsamen Forderungspapier an die künftige Bundesregierung legen

die drei Spitzenverbände der Heizungsbranche dar, welche

Rahmenbedingungen und Instrumente nötig sind, um den

Modernisierungsstau im Wärmemarkt endlich aufzulösen.

Auf dem Podium:

– Manfred Greis, Präsident BDH

– Friedrich Budde, Präsident ZVSHK

– Barbara Wiedemann, 2. Vorsitzende DG Haustechnik

– Moderation: Frederic Leers, Pressesprecher BDH

Interessierte Journalisten können zudem kostenfrei an der gesamten

Konferenz teilnehmen. Anmeldung bis zum 29. Januar unter:

czylwik@vme-energieverlag.de

Pressekontakt:

Frederic Leers

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)

Projektleiter PR & Marketing

Frederic.Leers@bdh-koeln.de

Original-Content von: BDH – Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell