Einzigartige Erinnerung an Roger Cicero wird für den guten Zweck versteigert / Handgemaltes Bild des verstorbenen Musikers ist bei United Charity unter dem virtuellen Hammer (FOTO)

Ein besonderes Andenken an den 2016 im Alter von nur 45 Jahren

verstorbenen Jazzmusiker Roger Cicero wird derzeit bei United

Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not,

versteigert. Fans haben die einmalige Gelegenheit, sich ein

handgemaltes Bild des Künstlers zu sichern, das er 2010 nach einem

Aufenthalt im Empire Riverside Hotel Hamburg anfertigte.

Das Unikat ist Teil einer von Prominenten gemalten Bilderreihe,

die über Jahre vom Empire Riverside Hotel gesammelt wurde und die nun

einem guten Zweck dient. Die individuellen Engelsbilder werden

aktuell unter www.unitedcharity.de, um mit den Erlösen die

Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ zu unterstützen. Einige

Bilder wurden bereits erfolgreich versteigert: Der Engel von Helene

Fischer brachte über 1.300 Euro für den guten Zweck, während das Bild

des Star-Violinisten David Garrett mehr als 1.100 Euro erzielte. Noch

bis zum 6. Februar haben die Fans von Roger Cicero die Möglichkeit,

ihr Gebot für die besondere Erinnerung abzugeben.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 7,2 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.

