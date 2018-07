Englische Nachwuchsmusiker zu Gast

Der Shropshire Music Service hat das Ziel, allen Kindern und Jugendlichen der Umgebung eine musikalische Ausbildung bereitzustellen und ihnen die unersetzliche Erfahrung zu ermöglichen, Teil eines aktiven, künstlerischen Prozesses zu sein. Die Schüler wirken in verschiedenen Ensembles mit. Die Nachwuchsmusiker im Alter von 10 bis 20 Jahren, die u.a. schon in der Royal Albert Hall in London und in der Symphony Hall in Birmingham gespielt haben, sind am Montag, 30. Juli, im Bad Harzburger Kursaal zu Gast. Ab 16 Uhr präsentieren das Jugendorchester, das Blasorchester, die Brass Band und der Mädchenchor eine Mischung aus klassischen Stücken, Jazz, Folkmusik und Musicalmelodien. Der Eintritt zum rund 2-stündigen Konzert der Gäste aus der Grafschaft in den West Midlands in England ist frei.