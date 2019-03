Ensemblegespräch mit David Rittershaus&Tänzer*innen Effect

Beim Ensemblegespräch am Mittwoch gibt es die Gelegenheit die Tänzer*innen von Effect in der Kunsthalle kennenzulernen. Die Choreografie, die sie mitentwickelt haben, diente den Künstler*innen der aktuellen Ausstellung Between Us als Ausgangspunkt und Inspiration für ihre Arbeiten.

Im Gespräch mit dem Theaterwissenschaftler David Rittershaus (Motion Bank, Hochschule Mainz) berichten die Tänzer*innen, welche Rolle das Thema der Ausstellung, die Weitergabe und Transformation von Informationen, für ihre Arbeit spielt und was an der Entstehung und Aufzeichnung von Effect besonders war.

Das Gespräch setzt nicht voraus, dass die Besucher*innen das Stück bereits gesehen haben.

Mi 20/03

19 Uhr

Kosten: Im Einritt enthalten