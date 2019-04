EU-Terminvorschau vom 14. April bis 18. April 2019

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Bitte beachten Sie: Die nächste Terminvorschau erscheint wegen der

Ostertage erst in zwei Wochen, am Freitag, den 26. April.

Sonntag, 14. April

Bukarest: Informelles Treffen der Gesundheitsminister (bis 15.04)

Das Hauptthema des informellen Treffens der Zugang zu

Gesundheitsversorgung für alle EU-Bürger. Es wird über den

universellen Zugang zu Medikamenten für Patienten, Hepatitis und

Patientenmobilität diskutiert. Weitere Informationen finden Sie vorab

hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2019/04/14-15/.

Eine Pressekonferenz wird am 15. April um 14 Uhr live von Europe by

Satellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415

übertragen.

Montag, 15. April

Neubrandenburg: Start der Uni-Tour zur Europawahl 2019

In den vier Wochen vor der Europawahl können sich Studierende an

17 Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Bremen,

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen

über die Europawahl 2019 informieren. Die Grundlagen der Europawahl –

und der Wahltermin am 26. Mai – stehen im Mittelpunkt. Zusätzlich ist

ein Virtual Reality (VR)-Film über das Europäische Parlament zu

sehen. Mithilfe einer VR-Brille können die Studierenden die

Dauerausstellung Erlebnis Europa in Berlin erkunden und sich dann ins

Europäische Parlament in Brüssel beamen lassen. Weitere Informationen

zur Uni-Tour finden Sie hier http://ots.de/gJRji8.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)

Am Montag wird das Parlament ab 17 Uhr über den Schutz von

„Whistleblowern“, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, beraten

sowie über den Abbau von Risiken im Bankensystem und zur Schaffung

der Bankenunion debattieren. Außerdem stehen auf der Tagesordnung

u.a. Aussprachen über die Förderung von Fairness und Transparenz für

gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und die

Transparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich der

Lebensmittelkette. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab

hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html. Europe by

Satellite (EbS+)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415 wird die

Plenarsitzungen live übertragen.

Brüssel: Pressekonferenz mit Frans Timmermans zur Besseren

Rechtsetzung

Der Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans

Timmermans, spricht ab 12 Uhr im Pressesaal zum Stand der Dinge in

Sachen Bessere Rechtsetzung. Eine politische Leitlinie der

Juncker-Kommission ist „eine Europäische Union, die in großen Fragen

Größe und Ehrgeiz zeigt und sich in kleinen Fragen durch

Zurückhaltung und Bescheidenheit auszeichnet“ (Juncker). Entlang

dieses Prinzips hat sich die Kommission im Rahmen der Besseren

Rechtsetzung zu Transparenz während des gesamten Verfahrens,

faktenbasierter Politikgestaltung und Einbeziehung der Bürgerinnen

und Bürger verpflichtet. Europe by Sattelite (Ebs)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415 wird die

Pressekonferenz live übertragen.

Bukarest: Informelle Tagung der Minister für Kultur (bis 16.04)

Weitere Informationen dazu finden Sie hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2019/04/15-16/.

EU-Kommissar Tibor Navracsics nimmt am 16. April an der Tagung teil.

Die Pressekonferenz wird am 16. April um 16 Uhr live von Europe by

Satellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415

übertragen.

Luxemburg: Rat für Landwirtschaft und Fischerei

Der Rat wird über das Reformpaket für die Gemeinsame Agrarpolitik

(GAP) nach 2020 beraten. Die Minister werden einen Gedankenaustausch

über die „grüne Architektur“ sowie über eine langfristige Vision für

eine klimaneutrale Wirtschaft führen. Zudem wird der Rat sich über

den Abschlussbericht der Task Force „Ländliches Afrika“ austauschen.

Die Task Force wurde im April 2018 eingesetzt und soll Empfehlungen

aussprechen, wie der ländliche Sektor in Afrika gestärkt und die

EU-Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Förderung der

wirtschaftlichen Entwicklung ausgebaut werden können. Europe by

Satellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415

überträgt ab 19 Uhr die Pressekonferenz. Weitere Informationen dazu

finden Sie hier:

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/04/15/.

EU-weit: Beginn der Reisen von Jugendlichen mit DiscoverEU durch

Europa

Mehr als 14.500 Jugendliche wurden aus etwa 80.000 Bewerbungen

ausgewählt und haben einen DiscoverEU-Travel-Pass erhalten. Damit

können sie zwischen dem 15. April und dem 31. Oktober 2019 für bis zu

30 Tage durch Europa reisen. Die Initiative DiscoverEU wurde im Juni

2018 auf Vorschlag des Europäischen Parlaments ins Leben gerufen. Im

Mai 2018 schlug die Kommission vor, als Teil des Erasmus-Programms im

Rahmen des nächsten langfristigen EU-Haushalts für 2021-2027 700

Millionen Euro für DiscoverEU bereitzustellen. Stimmen das

Europäische Parlament und der Rat zu, könnten im Laufe dieser sieben

Jahre weitere 1,5 Millionen 18-Jährige auf diese Art reisen. Mehr

Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung

https://ec.europa.eu/germany/news/discovereu20190114_de der

EU-Kommission.

Dienstag, 16. April

Saarbrücken: EU-Kommissarin Corina Cretu bei Projektbesichtigung

Corina Cretu, die EU-Kommissarin für Regionalpolitik, trifft Anke

Rehlinger, Wirtschaftsministerin und stellvertretende

Ministerpräsidentin des Saarlandes. Um 17.30 Uhr wird es eine

Pressekonferenz mit beiden geben. Ab 17.45 Uhr folgt ein

Projekt-Besuch beim ZeMA, Zentrum für Mechatronik und

Automatisierungstechnik, Gewerbepark, Gebäude 9, Eschberger Weg 46,

Saarbrücken. Pressekontakt: Kerstin Streich, Bonner

Regionalvertretung der Europäischen Kommission,

kerstin.streich@ec.europa.eu, Tel. 0228 53009-77.

Kehl: Bürgerdialog zur Zukunft der EU

Interessierte Bürger sind eingeladen zur Zukunft der EU zu

diskutieren. Den Fragen stellen sich u.a.: Rainer Wieland, Präsident

der Europa Union Deutschland, Rebecca Harms, Mitglied des

Europäischen Parlaments, Bernd Krieger, Leiter des Europäischen

Verbraucherzentrums (EVZ) Deutschland in Kehl, Fabian Eser,

Generaldirektion Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Uhrzeit:

19 Uhr, Ort: Kehl, ATES Hotel Garni, Straßburger Straße 18. Weitere

Informationen hier: https://eubw.eu/vorhaben/buergerdialog-in-kehl

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/YrD4VN abgerufen werden. Eine Pressekonferenz im

Anschluss ist für 15.30 Uhr geplant.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald

Tusk sprechen ab 9 Uhr im Plenum über den geplanten Austritt des

Vereinigten Königreichs aus der EU. Auf der Tagesordnung steht danach

eine Abstimmung über die verpflichtende Ausstattung lebensrettender

Sicherheitssysteme in Neufahrzeugen. Nach den neuen Vorschriften

müssen neue Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse künftig mit

solchen Sicherheitssystemen ausgestattet werden. Weiterhin wird das

Parlament über den besseren Schutz von Whistleblowern abstimmen. Ab

15 Uhr folgt dazu eine Pressekonferenz, live hier

http://ots.de/qegXYR. Außerdem wird das Parlament über Mindestrechte

für Arbeitnehmer abstimmen, die auf Abruf, auf der Grundlage von

Gutscheinen oder über Plattformen (wie Uber oder Deliveroo)

beschäftigt sind. Auch neue Regeln, welche die

EU-Risikobewertungsverfahren für Lebensmittelsicherheit

transparenter, unabhängiger und objektiver gestalten sollen, stehen

zur Abstimmung. Zudem wird das Parlament über einen wichtigen Schritt

zum Abbau von Risiken im Bankensystem und zur Schaffung der

Bankenunion sowie über neue Regeln zur Stärkung der

EU-Finanzaufsichtsbehörden, die 2011 als Folge der Finanzkrise

eingerichtet wurden, abstimmen. Die vollständige Tagesordnung finden

Sie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Europe by Satellite (EbS+)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190416 wird die

Plenarsitzungen live übertragen.

Mittwoch, 17. April

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)

Ab 10 Uhr debattiert der lettische Premierminister Krisjanis

Karins mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas, auch

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt teil. Ab 12.30 Uhr

gibt es eine Pressekonferenz mit EP-Präsident Antonio Tajani und

Premier Krisjanis Karins. Europe by Satellite (EbS+)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190417 überträgt

live. Das Parlament wird ab 15 Uhr außerdem über neue Maßnahmen zur

Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache abstimmen. Die neue

ständige Reserve soll die EU-Länder vor Ort bei Grenzkontrollen und

Rückführungsaufgaben sowie bei der Bekämpfung grenzüberschreitender

Kriminalität unterstützen. Um 16.30 Uhr gibt es voraussichtlich eine

Pressekonferenz mit EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Außerdem

wollen die Abgeordneten ihre Verhandlungsposition zu den neuen Regeln

für die Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet in der EU

bekräftigen. Internetunternehmen müssen Online-Terrorpropaganda

binnen einer Stunde nach Eingang einer Meldung entfernen.

Donnerstag, 18. April

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Auf der Agenda stehen Aussprachen über das Single-Window-Umfeld

für den europäischen Seeverkehr und über Fälle von Verletzungen der

Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (Artikel

135 GO). Es folgen Abstimmungen, u.a. über ein europäisches Netz von

Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen sowie über die Zulassung

von zentralen Gegenparteien und die Anerkennung zentraler

Gegenparteien aus Drittstaaten. Die vollständige Tagesordnung finden

Sie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Europe by Satellite (EbS+)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190418 wird die

Plenarsitzungen live übertragen.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell