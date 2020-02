EU-Terminvorschau vom 15. bis 22. Februar 2020

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der

EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der

EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und

des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 15. Februar

München: Europäische Kommission auf der Münchner Sicherheitskonferenz (bis 16.

Februar)

Die Europäische Kommission wird mit mehreren hochrangigen Vertretern an der

Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Erwartet werden

Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager, der Hohe Vertreter und

Vizepräsident Josep Borrell, die Vizepräsidenten Vera Jourova, Maros Sefcovic

und Margaritis Schinas sowie die Kommissare Johannes Hahn, Thierry Breton, Kadri

Simson und Virginijus Sinkevicius. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

wird am Rande der Sicherheitskonferenz am Samstagabend die Laudatio für den

Gewinner des diesjährigen Ewald-von-Kleist-Preises

https://securityconference.org/kleist-preis/ halten. Der Hohe Vertreter Borrell

spricht am Sonntag auf einer Podiumsdiskussion und nimmt am ersten Treffen auf

Ministerebene im Nachgang an die Libyen-Konferenz in Berlin teil. Eine

ausführliche Übersicht der Teilnahme der Kommission auf der Münchner

Sicherheitskonferenz gibt es hier

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_243. Nähere

Informationen zum Programm und weiteren Teilnehmern erhalten Sie hier

https://securityconference.org/msc/.

Sonntag, 16. Februar

Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Staats- und Regierungschefs

der westlichen Balkanländer

Bei einem informellen Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs der

westlichen Balkanländer und der EU werden auch EU-Kommissionspräsidentin von der

Leyen und der Hohe Vertreter der EU Josep Borrell teilnehmen. Dazu wird es Bild-

und Videomaterial von EbS https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20200216

geben. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates http://ots.de/iBa35H.

Montag, 17. Februar

Berlin: Pressegespräch mit MdEP Rasmus Andresen zum EU-Haushalt 2021-27

Kurz vor dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. Februar in

Brüssel zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-27 (MFR) lädt das

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland zu einem

Pressegespräch ein. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Rasmus

Andresen, stellt dabei die Positionen des Europäischen Parlamentes (EP) vor. Als

einziger deutscher Europaabgeordneter im sechsköpfigen EP-Verhandlungsteam ist

Andresen eng in die Gespräche mit Vertretern der kroatischen und kommenden

deutschen Ratspräsidentschaft involviert. Im Gespräch gibt er einen Überblick

über den Vorschlag der EU-Kommission, die Forderungen des Parlaments und die

Beratungen zwischen den EU-Regierungen. Ort: Europäisches Haus, Verbindungsbüro

des Europäischen Parlaments in Deutschland, 4. Stock, Unter den Linden 78, 10117

Berlin. Zeit: 9 – 10 Uhr. Anmeldungen bitte unter presse-berlin@ep.europa.eu.

Brüssel: EU ist Gastgeber der Internationalen Geberkonferenz für Albanien

Die Europäische Union hat eine internationale Geberkonferenz organisiert, um die

Wiederaufbaubemühungen in Albanien nach dem Erdbeben zu unterstützen. Das

Erdbeben ereignete sich bereits Ende November 2019. Die EU, ihre

Mitgliedstaaten, die Partner des Westbalkans, Vertreter anderer Länder sowie

internationaler Organisationen nehmen daran teil. Um 14:30 Uhr eröffnet

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Konferenz gemeinsam mit dem

albanischen Premierminister Edi Rama. Um ca. 18:45 Uhr geben Präsidentin von der

Leyen und Premierminister Rama eine gemeinsame Pressekonferenz. EbS

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20200217 überträgt live. Weitere

Informationen dazu erhalten Sie hier https://ec.europa.eu/info/events/internatio

nal-donors-conference-albania-earthquake_de.

Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Bundesaußenminister Maas

Bundesaußenminister Heiko Maas reist zu politischen Gesprächen nach Brüssel und

wird dort u.a. mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammentreffen.

Der Termin ist nicht presseöffentlich.

Brüssel: Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten

Auf der Agenda stehen die aktuelle Situation im Mittleren Osten, Westbalkan,

Venezuela und der Sahelzone. Weiteres Thema der Gespräche sind die Beziehung der

EU zu Afrika und Indien sowie die jüngsten Entwicklungen in Libyen. Die

vollständige Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2020/02/17/ abgerufen werden. Im

Anschluss wird es gegen 15:30 Uhr eine Pressekonferenz mit dem Hohen Vertreter

Josep Borrell geben, die live auf EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20200217 verfolgt werden kann.

Brüssel: Sitzung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten

Die Minister bereiten die Sondersitzung des Europäischen Rates zum Mehrjährigen

Finanzrahmen am 20. Februar vor. Die genaue Tagesordnung kann hier

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200217 abgerufen werden. Im

Anschluss an das Treffen findet gegen 19:30 Uhr eine Pressekonferenz mit

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn und Andreja Metelko-Zgombic, kroatische

Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, statt. Die Pressekonferenz

kann live auf EbS+ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200217 verfolgt

werden.

Brüssel: Sitzung der Euro-Gruppe

Auf der Sitzung wird die Kommission ihre Prioritäten für die Wirtschafts- und

Währungsunion (WWU) sowie die wichtigsten Punkte ihrer Mitteilung zur

Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung erläutern. Außerdem werden

Professor Ottmar Edenhofer, Direktor des Mercator Research Institute on Global

Commons and Climate Change (MCC) und des Potsdam-Instituts für

Klimafolgenforschung (PIK), an der Debatte zur Steuer- und Abgabenbelastung der

Arbeit teilnehmen. Die vollständige Tagesordnung kann hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2020/02/17/ abgerufen

werden. Im Anschluss wird es gegen 19:40 Uhr eine Pressekonferenz geben, die

live auf EbS+ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20200217 verfolgt

werden kann.

Dienstag, 18. Februar

Bernburg: Europagespräch mit Kommissionsvertreter Bernhard Schnittger

Mit der Bürgerdialogreihe “Europagespräche in Sachsen-Anhalt” wollen soll allen

interessierten Bürgern ein öffentliches Diskussionsforum zu aktuellen

europäischen Themen angeboten werden. Es diskutieren: Bernhard Schnittger,

Stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in

Deutschland, Henry Schütze, Oberbürgermeister von Bernburg und Dr. Michael

Schneider, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes

Sachsen-Anhalt. Die Veranstaltung findet im Rathaus, Schlossgartenstraße 16,

06406 Bernburg, statt. Einlass ist ab 17:30 Uhr – ab ca. 19:15 Uhr wird es noch

Gelegenheit zur Fortführung der Gespräche bei einem Imbiss geben. Weitere

Informationen finden Sie hier https://europagespraeche.de/bernburg/.

Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft Ministerpräsident Weil

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil reist zu politischen

Gesprächen nach Brüssel und wird dort u.a. mit Kommissionspräsidentin Ursula von

der Leyen zusammentreffen. Der Termin ist nicht presseöffentlich.

Brüssel: Sitzung des Rates für Wirtschaft und Finanzen

Der Rat wird eine überarbeitete Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für

Steuerzwecke beschließen. Weitere Themen sind Schlussfolgerungen zur jährlichen

Strategie der Kommission für nachhaltiges Wachstum und zu makroökonomischen

Ungleichgewichten in den Mitgliedstaaten sowie zur Haushaltsleitlinie für das

Jahr 2021. Weitere Informationen zu dem Ministertreffen erhalten Sie hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2020/02/18. Um ca. 12:30 Uhr

gibt es eine Pressekonferenz, die live auf EbS+

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20200218 verfolgt werden kann.

Mittwoch, 19. Februar

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Auf der vorläufigen Agenda für die Kommissionssitzung stehen eine “Strategie für

Europa – Fit für das digitale Zeitalter”, ein Weißbuch zur Künstlichen

Intelligenz sowie eine Europäische Datenstrategie. Weitere Informationen und

eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/TmnD57 abgerufen

werden. Um 11 Uhr wird es am 18.2. ein Hintergrundbriefing in Brüssel für die

Korrespondenten vor Ort geben. Journalisten in Berlin können dieses Briefing in

der Vertretung der Europäischen Kommission per Videokonferenz verfolgen. Die

Möglichkeit, Fragen zu stellen, ist aber den in Brüssel akkreditierten

Journalisten vorbehalten. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bis

Montag 17.30 Uhr anzumelden bei Nikola John (Tel. 030 2280 2410,

nikola.john@ec.europa.eu).

Berlin: Diskussionsveranstaltung zur nächsten Phase der Brexit-Verhandlungen

Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland und das SWP veranstalten

gemeinsam einen Experten-Workshop zum Thema “–Die Uhr tickt wieder– –

Großbritannien und EU vor der nächsten Phase der Brexit-Verhandlungen”. In nur

11 Monaten Übergangszeit sollen die komplexen Fragen der zukünftigen Beziehungen

zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich geregelt werden – im Handel, beim

Verkehr, der Energiepolitik, der inneren wie der äußeren Sicherheit und vielen

weiteren Bereichen. Welche Prioritäten setzen die EU-27 für das EU-UK Abkommen?

Welche Auswirkungen hat das veränderte politische Umfeld auf die Verhandlungen?

Welche Konfliktpunkte und Perspektiven gibt es für ein Handelsabkommen, für die

Zusammenarbeit in der Energiepolitik und bei der inneren und äußeren Sicherheit?

Über diese und weitere Fragen kann bei diesem Experten-Workshop mit Vertretern

der UK Task Force der EU-Kommission, des BDI und des SWP diskutiert werden. Es

gilt die Chatham-House-Regel. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme unter

konferenzen@swp-berlin.org an und bringen zur Veranstaltung ein Ausweisdokument

mit. Zeit: 9-13 Uhr, Ort: Vertretung der EU-Kommission, Unter den Linden 78,

10117 Berlin.

Berlin: EBD De-Briefing Wirtschaft und Finanzen

Die Europäische Bewegung Deutschland organisiert gemeinsam mit dem

Bundesministerium der Finanzen (BMF) ein De-Briefing zur Tagung des Rates

Wirtschaft und Finanzen vom 18. Februar. Das Bundesministerium der Finanzen

informiert über die Ergebnisse. Von Seiten des BMF wird Thomas Westphal,

Abteilungsleiter der Europaabateilung bereitstehen, die Moderation übernimmt

Bernd Hüttemann, Generalsektretär der EBD. Ort: Europäische Bewegung

Deutschland, Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin. Zeit: 14 – 15 Uhr (Einlass ab

13:30). Weitere Informationen erhalten Sie hier https://www.netzwerk-ebd.de/term

ine/ebd-de-briefing-wirtschaft-und-finanzen-19-02-2020/.

Donnerstag, 20. Februar

Brüssel: Sondersitzung des Europäischen Rates zum Mehrjährigen Finanzrahmen

Auf Einladung des Ratspräsidenten Charles Michel kommen am Nachmittag die

Staats- und Regierungschefs der EU auf einer Sondertagung des Europäischen Rates

zusammen und beraten über den langfristigen EU-Haushaltsplan für die Jahre

2021-2027. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz geplant, die live von EbS

übertragen https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20200220 wird. Die

genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Weitere Informationen dazu erhalten Sie

hier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2020/02/20/.

Hintergrundinformationen zur Debatte über den künftigen EU-Haushalt finden Sie

auf den Seiten der Kommission

https://ec.europa.eu/germany/news/20191105-langfristiger-eu-haushalt_de.

Brüssel: Sitzung des Rates für Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Die genaue Tagesordnung steht noch nicht fest, kann aber vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2020/02/20/ abgerufen werden.

Samstag, 22. Februar

EU-weit: Europäischer Tag der Opfer von Straftaten

Jedes Jahr am 22. Februar wird der Europäische Tag der Opfer von Straftaten

begangen, um all der Kinder, Frauen und Männer zu gedenken, die in ihrem Leben

Opfer einer Straftat wurden. Einen Überblick der Maßnahmen auf EU-Ebene zur

Bekämpfung von Gewalt und zur Unterstützung von Opfern von Straftaten finden Sie

hier https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_19_1329.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Europäische Kommission

