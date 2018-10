Eurobarometer: Rekord-Zustimmung für EU / 8 von 10 Deutschen halten EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache

Rund sieben Monate vor der Europawahl erreicht die

Zustimmung zur EU ein Rekord-Hoch. Die Deutschen bewerten die EU

besonders positiv, zeigt eine neue Umfrage des Europäischen

Parlaments.

62 Prozent der EU-Bürgerinnen und -Bürger halten die

Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union für eine gute

Sache. Das ist der höchste Wert seit 25 Jahren. In Deutschland liegt

dieser Wert sogar bei 81 Prozent. Außerdem sind 68 Prozent aller

EU-weit Befragten der Meinung, dass ihr Land von der Mitgliedschaft

in der Europäischen Union profitiert hat – ein Rekord-Hoch seit

1983. Mit 76 Prozent liegt Deutschland auch hier über dem EU-Mittel.

Müssten sich die Deutschen entscheiden, ob ihr Land weiter in der EU

bleiben soll, würden 79 Prozent dafür stimmen.

Mit dem Funktionieren der Demokratie in der EU sind die Menschen

immer zufriedener (49 Prozent gegenüber 46 Prozent vor sechs

Monaten). Die Deutschen sehen auch das mit 52 Prozent Zustimmung

positiver als der EU-Schnitt. Trotz der erheblichen und wachsenden

Unterstützung für die EU im Allgemeinen ist die Hälfte der Befragten

jedoch nicht zufrieden mit der Richtung, in die sich die EU

entwickelt.

Das Image des Europäischen Parlaments bewertet rund ein Drittel

(32 Prozent) positiv, ein Fünftel (21 Prozent) empfindet es als

negativ, während die relative Mehrheit (43 Prozent) neutral

eingestellt ist. In der Bundesrepublik wird das Image des Parlaments

positiver wahrgenommen als im EU-Schnitt (40 Prozent). Dafür wünschen

sich 48 Prozent aller Befragten in der EU, dass das Europäische

Parlament in Zukunft eine größere Rolle spielt.

62 Prozent der Deutschen geben an, dass sie an der Europawahl im

Mai 2019 interessiert sind. Sie halten es für besonders wichtig, dass

sich das Parlament für den weltweiten Schutz der Menschenrechte (49

Prozent), die Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten (37

Prozent) und die Gleichberechtigung von Mann und Frau (35 Prozent)

einsetzt.

In der Kampagne für die kommende Europawahl wünschen sich die

Deutschen vor allem Diskussionen über Einwanderung (56 Prozent), den

Kampf gegen den Klimawandel und für Umweltschutz (52 Prozent) und den

Kampf gegen den Terrorismus (45 Prozent). Auch EU-weit stehen Fragen

rund um Einwanderung (50 Prozent) auf Platz eins der wichtigsten

Themen für die Wahl. Im EU-Schnitt auf Platz zwei und drei liegen die

Themen Wirtschaft und Wachstum (47 Prozent) sowie der Kampf gegen

Jugendarbeitslosigkeit (47 Prozent).

Das Wissen über die Europawahl im nächsten Jahr wächst. Im

EU-Mittel konnten 41 Prozent das Datum der Wahl im Mai 2019 korrekt

angeben – eine Steigerung um 9 Prozentpunkte gegenüber der Befragung

vor 6 Monaten. In Deutschland konnten 36 Prozent das Datum richtig

angeben, ein Plus von 7 Prozentpunkten im selben Zeitraum. Allerdings

konnten EU-weit 44 Prozent immer noch nicht sagen, wann die

Europawahl stattfindet. In Deutschland weiß die Hälfte nicht, dass am

26. Mai 2019 gewählt wird.

Die aktuelle Eurobarometer-Umfrage zeigt, dass die Deutschen die

Europäische Union positiv sehen, jedoch noch nicht alle über die

Europawahl informiert sind.

Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments über die

Ergebnisse:

„Während an den Details des Austrittsabkommens mit dem Vereinigten

Königreich gearbeitet wird, zeigen diese Zahlen, dass die Vorteile

einer EU-Mitgliedschaft auf dem gesamten Kontinent zunehmend

geschätzt werden. Doch es gibt noch viel zu tun. Weitere

Zusammenarbeit und Solidarität auf EU-Ebene ist unerlässlich, um

Antworten auf die Anliegen der europäischen Bürger zu finden.“

Guy Verhofstadt, Brexit-Koordinator des Europäischen Parlaments:

„Die Tatsache, dass 51 Prozent der befragten britischen Bürger in

der EU bleiben wollen, führt uns die tiefe Spaltung vor Augen, die

der Brexit-Beschluss mit sich bringt. Sie verdeutlicht außerdem, dass

wir eine nachhaltige und enge Beziehung in Form eines umfassenden

Assoziierungsabkommens finden müssen. Obwohl wir uns auf alle

Eventualitäten vorbereiten müssen, scheint es im Vereinigten

Königreich und überall sonst in der EU wenig Verlangen nach einem

sogenannten harten Brexit oder einem teuren No-Deal-Szenario zu

geben. Ich hoffe, dass das Ergebnis der Verhandlungen dies

letztendlich widerspiegeln wird.“

Über das Eurobarometer

Die repräsentative Meinungsumfrage wurde zwischen dem 8. und 26.

September 2018 von Kantar Public durchgeführt. Insgesamt wurden

27.474 Menschen ab 16 Jahren in den 28 EU-Mitgliedstaaten persönlich

befragt, 1507 davon in Deutschland. Die Eurobarometer-Umfrage nimmt

zweimal im Jahr die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger zur EU sowie

ihre Ansichten über das Europäische Parlament unter die Lupe.

