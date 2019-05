Europawahl: Zahlen& Fakten – Desinformation erkennen – Wahlaufrufe von VIPs& Firmen

– Deutlich gestiegenes Medieninteresse an der Europawahl

– Europawahl-Manipulation erkennen mit unabhängigen Faktencheckern

– Wahlaufrufe von VIPs und Unternehmen

Insgesamt 1.380 Kandidat*innen aus 41 Parteien und sonstigen

politischen Vereinigungen stehen in Deutschland am 26. Mai zur Wahl.

In der ganzen EU können rund 426 Millionen Wahlberechtigte aus mehr

als 15.000 Kandidat*innen auswählen. Allein in Deutschland helfen

rund 609.000 Freiwillige in den Wahllokalen.

Medieninteresse wesentlich höher als bei früheren Europawahlen

Aus Brüssel berichten am Europawahl-Sonntag rund 1.300

akkreditierte Journalist*innen. Der Plenarsaal des Europäischen

Parlaments verwandelt sich in ein riesiges Medienzentrum. Angemeldet

haben sich 770 TV-Journalist*innen von 195 TV-Sendern, 260

Journalist*innen aus Print- und Online-Medien, 170

Agenturjournalist*nnen sowie 70 Radioreporter*innen.

„Das Medieninteresse an dieser Europawahl ist viel größer als bei

früheren Wahlen. Noch nie haben sich so viele Journalisten für die

Wahlnacht im Europäischen Parlament registriert“, sagte Jaume Duch,

Sprecher des Europäischen Parlaments. Rund 200 Journalist*innen

stammen aus Nicht-EU-Ländern, darunter 54 aus den USA, 21 aus Japan

und 20 aus China. Belgien ist mit 259 akkreditierten Journalist*innen

vertreten, Deutschland mit 207 und Italien mit 104.

Ab 18 Uhr werden am 26. Mai Nachwahlbefragungen, Hochrechnungen

und erste Ergebnisse auf eine riesige LED-Leinwand von 27×4,5 Metern

projiziert. Kommentiert werden die Entwicklungen von den anwesenden

Vorsitzenden der EP-Fraktionen und den Spitzenkandidat*innen Manfred

Weber (EVP), Frans Timmermans (PES), Margrethe Vestager (ALDE), Ska

Keller und Bas Eickhout (Grüne), Nico Cué (Europäische Linke). Rund

um den Plenarsaal wurden dafür 110 TV-Standplätze eingerichtet sowie

45 Live-Positionen für Radiosender. Wer nicht vor Ort ist, kann dank

Europe by Satellite (EbS) auf Bilder von 15 Kameras zugreifen. Videos

und Schnittmaterial sind auch über EBU und ENEX erhältlich. Das auf

EbS+ angebotene Live-Poolsignal läuft mehr als sieben Stunden

nonstop.

Disinformation und Falschmeldungen erkennen

Um die Europawahl vor Manipulation zu schützen, überprüfen viele

Medien und Organisationen Wahlkampfaussagen und -artikel.

@EU_Mythbuster, der englischsprachige Twitter-Kanal des Europäischen

Auswärtigen Dienstes, deckt vor allem russische Propagandaattacken

auf. Wie auch bei vergangenen Wahlen widerlegt das Team

@Bundeswahlleiter falsche Behauptungen und beantwortet Fragen zur

laufenden Abstimmung. Seit Ende April prüfen 18 WDR-Journalist*innen

in der Rubrik #wahlwatch Wahlkampfaussagen von Parteien und

Politiker*innen. Pro Tag werden 2-3 Videos veröffentlicht. Das ZDF

widmet sich in seinem #ZDFcheck19 der Europawahl.

Sehr detailliert seziert in ihrem Faktencheck die EU-Kommission

rund 30 Mythen über die EU https://bit.ly/2w7tRgv: Nein, die EU will

keine Filterkaffeemaschinen verbieten und die Grenzwerte für

Stickoxide sind nicht willkürlich. Auch die Tagesschau macht den

Klischee-Check https://bit.ly/2HV6b4w. Lesenwert sind auch die

Recherchen und Kandidat*innen-Checks der #Faktenfuchs-Redaktion des

Bayerischen Rundfunks. Auch das Recherche-Netzwerk Correctiv

widerlegt in seiner Rubrik Faktencheck und @correctiv_fakt

irreführende Behauptungen über die EU und die Europawahl.

Letzte Wahlaufrufe von Bürger*innen, VIPs und Unternehmen

Am Brandenburger Tor versammelten sich am 25. Mai rund 200

Menschen zu einer spontanen Ode an die Freude https://bit.ly/2JGupTo.

Organisiert wurde der Flashmob-Chor vom StudioChor Berlin. Im

Endspurt der Europawahl beteiligen sich auch Internet-Konzerne. So

rankt Google die Kandidaten, Parteien und die Webseite des

Europäischen Parlaments während der Wahlperiode höher und macht diese

somit sichtbarer. Facebook, Snapchat, Twitter, die Dating-App Tinder

und Candy Crush Creator King betreiben ebenfalls zusätzliche Dienste,

um die Europäer zur Stimmabgabe zu ermutigen.

Auch internationale Stars und Politiker rufen zur Europawahl auf.

So twitterte der ehemalige US-Außenminister John Kerry zum

EP-Wahlspot

(https://twitter.com/JohnKerry/status/1131925935865978880): „Ein

eindrucksvolles Video und eine Erinnerung daran, wie glücklich wir

sind, an Orten zu leben, an denen unsere Stimmen einen Unterschied

machen können.“ Die irische Band U2 postete eine Konzertaufnahme der

Band vor einer riesigen EU-Flagge. Der deutsche Schauspieler Daniel

Brühl bekennt sich auf Facebook zu seiner Liebe zu Europa. Selbst

sein US-Kollege Mark Ruffallo rief zur Europawahl auf. Auch der bei

Paris Saint German spielende Fußballer Julian Draxler und Kevin Trapp

von Eintracht Frankfurt legen sich ins Zeug. „Diesen Sonntag habt ihr

die Möglichkeit ein neues europäisches Parlament zu wählen und Europa

mitzugestalten. Nutzt die Chance!“, ruft Draxler seinen 3,9 Millionen

Followern auf Instagram zu. Weitere Wahlaufrufe stammen unter anderem

von Sting, Monica Bellucci, Conchita Wurst und Gary Lineker.

