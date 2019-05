Expertenbündnis fordert bessere Gesundheitsversorgung in Haft: Gesundheitliche Situation Drogenabhängiger verbessern, Schäden vermeiden und Leben retten

Mit dem 6-Eckpunkte-Papier „Prison Health is Public

Health“ schlägt die Initiative „Gesundheit in Haft“ dringend nötige

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation drogenabhängiger

Inhaftierter vor.

„Auch Deutschland verstößt gegen das international verpflichtende

Recht, Menschen in Haft eine gleichwertige Gesundheitsversorgung wie

außerhalb der Gefängnismauern anzubieten“, sagt Sylvia Urban vom

Vorstand der Deutschen Aidshilfe.

„Dies müssen und wollen wir ändern: Auch Menschen, die Drogen

gebrauchen und inhaftiert sind, haben ein Recht auf den bestmöglichen

Gesundheitszustand und die Achtung ihrer Menschenrechte“, so Sylvia

Urban weiter.

Die Wirklichkeit sieht leider anders aus: Obwohl etwa 20 bis 30

Prozent der Inhaftierten in Deutschland Drogen injizieren, wird ein

großer Teil von ihnen suchtmedizinisch nicht ausreichend versorgt.

Nur rund 10 Prozent erhalten eine Substitutionstherapie.

Hinzu kommen überproportional hohe Risiken, sich mit HIV oder dem

Hepatitis-C-Virus zu infizieren, weil Schutzmaßnahmen so gut wie

nicht verfügbar sind.

Die „Initiative Gesundheit in Haft“ will nun zusammen mit der

Politik auf Bundes- und Länderebene sowie ärztlichen und

kassenärztlichen Gremien die Verfügbarkeit und

Durchführungsbedingungen moderner Suchtmedizin in Haft verbessern.

Dazu schlägt sie Lösungen für sechs drängende Probleme vor und

zeigt Beispiele guter Praxis aus Bundesländern, Kommunen oder dem

Suchthilfesystem auf.

Die sechs Eckpunkte im Überblick: Herausforderungen und Lösungen

Inhaftierte werden gesundheitlich benachteiligt: Umsetzung des

Äquivalenzprinzips

Nichtbehandlung schadet auf mehreren Ebenen: Erhöhung der

Behandlungsquoten in Haft

Todesfälle nach Haftentlassung: Sicherung des Überlebens durch

bruchlose Anschlussbehandlung in Freiheit

Drogenabhängige Menschen stehen am Rand der Gesellschaft: Abbau

von Stigmatisierung

Suchtkranke Menschen brauchen fachkundige Hilfe: Qualifizierung

und bessere Vernetzung

Unterschiedliche Bedingungen in den Bundesländern: Transparenz und

Austausch von Best Practice.

Das vollständige 6-Eckpunkte-Papier finden Sie

unter https://bit.ly/2H325Xp.

In der „Initiative Gesundheit in Haft“ haben sich Akteur_innen aus

Substitutionspraxen, Forschung, wissenschaftlichen

Fachgesellschaften, Patientenorganisationen, Suchtfachverbänden,

Sozialarbeit und Justizvollzug zusammengeschlossen.

