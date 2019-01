Fachkräftemangel bremst Digitalisierung / 130.500 offene Stellen in Ingenieur- und Informatikerberufen

Die bereits vorhandenen Engpässe in Ingenieur-

und Informatikerberufen verschärfen sich deutlich. Im dritten Quartal

2018 waren monatsdurchschnittlich 130.500 offene Stellen zu besetzen.

Das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot in den Ingenieur- und

Informatikerberufen legt damit, verglichen zum Vorjahresquartal, noch

einmal um 7,8 Prozent zu. Gleichzeitig ist das Arbeitskräfteangebot

in Form von Arbeitslosen mit monatsdurchschnittlich 30.390 Personen

auf einen neuen Tiefstand gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der neue

Ingenieurmonitor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im

Auftrag des VDI vierteljährlich erstellt.

Die sehr hohe Nachfrage schlägt sich auch in einem neuen

Beschäftigungsrekord nieder. Im ersten Quartal des Jahres 2018 wurden

bundesweit rund 1,19 Millionen sozialversicherungspflichtig

Beschäftigte in Ingenieur- und Informatikerberufen verzeichnet – so

viele wie nie zuvor und knapp ein Viertel mehr als noch im

Vergleichsquartal des Jahres 2013. Die Informatikerberufe bilden im

dritten Quartal 2018 mit monatsdurchschnittlich 44.220 offenen

Stellen die größte Kategorie des Stellenangebots in den

Ingenieurberufen. Gesucht werden insbesondere

Schnittstellenkompetenzen von IT und Elektrotechnik.

„Für die Bewältigung aktueller und künftiger IT- und

Digitalisierungsprojekte ist der deutsche Arbeitsmarkt dringend auf

Experten, insbesondere aus dem Ingenieur- und Informatikbereich,

angewiesen“, sagt VDI-Direktor Ralph Appel. „Dies ist gerade im

internationalen Wettbewerb von zentraler Bedeutung, wenn Deutschland

beim Thema Digitalisierung nicht den Anschluss verlieren will.“ Somit

bekommt das Thema Fachkräftesicherung in sämtlichen

Arbeitsmarktregionen und Technologiebereichen eine immer stärkere

Bedeutung.

Viele Unternehmen, speziell aus dem Mittelstand, suchen

händeringend nach qualifiziertem Personal, um IT- und

Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Im Rahmen einer

Mittelstandsumfrage der DZ Bank gaben zwei Drittel der Unternehmen

an, Probleme bei der Mitarbeitersuche zu haben. Jedes sechste unter

ihnen konnte aus diesem Grund IT- oder Digitalisierungsprojekte nicht

verwirklichen.

Mit Ausnahme der Maschinen- und Fahrzeugtechnik und der

quantitativ kleinen Nische der Metallverarbeitung konnten alle

Kategorien im Vergleich zum Vorjahresquartal zum Teil deutliche

Zuwächse bei der Arbeitskräftenachfrage verzeichnen. Der leichte

Rückgang der Arbeitsmarktnachfrage im Bereich Maschinen- und

Fahrzeugtechnik spiegelt die Eintrübung in der Automobilindustrie

wider. Auch im dritten Quartal 2018 waren die meisten arbeitslosen

Ingenieure in NRW gemeldet – mit 6.679 gut ein Fünftel des

bundesweiten Arbeitskräfteangebots. Gegenüber dem Vorjahresquartal

ist dies jedoch ein Rückgang in NRW um rund 8 Prozent.

Der vollständige VDI-/IW-Ingenieurmonitor steht kostenfrei zum

Download unter www.vdi.de/ingenieurmonitor.

Der VDI – Sprecher, Gestalter, Netzwerker

Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt

der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neue

Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine

bessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichen

Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein

Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten

wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Experten

bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres

Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der

VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.

Pressekontakt:

Marco Dadomo

Telefon: +49 211 6214-383

E-Mail: dadomo@vdi.de

Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell