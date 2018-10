Ferkelkastration / Tierärzteverband regt Einberufung eines Nationalen Improvac-Gipfels an

In seinem gestrigen Schreiben an

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat der Präsident des

Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte, Dr. Siegfried Moder,

eindringlich darauf gedrängt, kurzfristig einen Nationalen

Improvac-Gipfel einzuberufen. Bund, Länder, Lebensmitteleinzelhandel,

Schlachtwirtschaft, Landwirtschaft, Tierärzteschaft sowie Tierschutz

und Verbraucherorganisationen sollten in einem solchen Rahmen an

einen Tisch geholt werden, um endlich gemeinsam zu beraten, ob und

wie mit Improvac® geimpfte Schweine künftig in Deutschland

flächendeckend vermarktet werden können.

„Nachdem der Bundesrat eine Verlängerung der Übergangsfrist für

die betäubungslose Ferkelkastration abgelehnt hat und das

Bundeslandwirtschaftsministerium für die Methode der Lokalanästhesie

aus arzneimittel- und tierschutzrechtlichen Gründen keine Option

sieht, treibt uns Tierärzte die Sorge um, wie es nach dem 1. Januar

2019 mit der Sauenhaltung konkret weitergehen kann“, erläutert Moder.

Grund für die Sorge sind mehrere Probleme: Nach derzeitigem Stand

gibt es zwar neben der Jungebermast die Möglichkeiten der

Ferkelkastration mit Injektions- oder Inhalationsnarkose und die

Impfung gegen Ebergeruch. Allerdings ist die Injektionsnarkose mit

Azaperon/Ketamin zurzeit nicht möglich, da der Hersteller das

Neuroleptikum Azaperon (Handelsname Stresnil®) aus unbekannten

Gründen voraussichtlich erst Mitte nächsten Jahres liefern kann und

ein alternatives Arzneimittel nicht zur Verfügung steht. Ebenso ist

die Inhalationsnarkose mit Isofluran derzeit nicht möglich, da

einerseits Isofluran für die Ferkelkastration noch nicht zugelassen

ist und andererseits die notwendigen Apparaturen für den sicheren

Isofluraneinsatz nicht in der erforderlichen Stückzahl zur Verfügung

stehen, um eine flächendeckende Anwendung gewährleisten zu können.

„Im Übrigen dürfte es auch kaum genügend Tierärzte für die

Durchführung flächendeckender Injektions- bzw. Inhalationsnarkosen

geben, sollte die Afrikanische Schweinepest in Deutschland

auftreten“, merkt bpt-Präsident Moder an.

Übrig bleibt also allein die Impfung gegen Ebergeruch mit

Improvac®. Dieses Verfahren scheitert derzeit vor allem daran, dass

der Lebensmitteleinzelhandel keine klaren und einheitlichen Aussagen

zur Abnahme von mit Improvac® geimpftem Schweinefleisch trifft, auf

die sich Land- und Fleischwirtschaft einwandfrei verlassen können.

„Die Zeit drängt. Tierärzte und Landwirte brauchen dringend Klarheit.

Deshalb sind die gemeinsamen Beratungen im Rahmen eines Nationalen

Improvac-Gipfels aus unserer Sicht dringend erforderlich. Die

intensiven Vorarbeiten der QS-Koordinierungsplattform

Ferkelkastration können hierbei sicherlich hilfreich sein“,

bekräftigt Moder.

