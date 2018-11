Fernstraßen-Reform Infrastrukturgesellschaft: Grundlage für Tarifverhandlungen gelegt

Gewerkschaften und Geschäftsführung der

Infrastrukturgesellschaft des Bundes für Autobahnen und andere

Bundesfernstraßen (IGA) haben sich auf Eckpunkte für

Tarifverhandlungen verständigt.

Demnach soll der Tarifvertrag für die Beschäftigten der IGA (TV

IGA) grundsätzlich eng an den Tarifvertrag für den öffentlichen

Dienst (TVöD Bund) angelehnt sein. „Hervorzuheben ist beispielsweise

auch, dass wir bereits jetzt konkrete Regelungen zur Arbeitszeit

getroffen haben. Einvernehmen besteht zudem, den bisherigen

Arbeitsplatz und -ort der Beschäftigten zu sichern. Das ist insgesamt

eine gute Grundlage für die anstehenden Tarifverhandlungen“, sagte

der dbb Fachvorstand Tarifpolitik Volker Geyer am 1. November 2018.

Hintergrund der Verhandlungen ist, dass spätestens ab 2021 die

Auftragsverwaltung für die Bundesautobahnen nicht länger in den

Händen der Länder liegt. Die Aufgabe übernehmen dann das neu

gegründete Bundesfernstraßenamt sowie die ebenfalls neu aufzubauende

Infrastrukturgesellschaft (IGA). Bis zu 15.000 betroffenen

Beschäftigten aus den Landesbetrieben sollen zeitnah ihre

Bereitschaft zum Wechsel in die neuen Organisationseinheiten

erklären. „Deshalb müssen wir die Arbeitsbedingungen umfassend regeln

und im Tarifvertrag festschreiben. Denn die Verunsicherung bei den

Beschäftigten ist immer noch groß, viele Fragen sind nach wie vor

offen. Klar ist: Am Ende darf keiner schlechter dastehen als zuvor“,

betonte Geyer.

