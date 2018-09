Feuerwehr fordert: „Schützen Sie uns vor Gewalt“ / Delegierte beschließen Resolution „Unsere Einsatzkräfte – unsere Sicherheit“ (FOTO)

Die 65. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes(DFV) hat heute in Erfurt (Thüringen) die Resolution „UnsereEinsatzkräfte – unsere Sicherheit! Nein zur Gewalt gegenFeuerwehrangehörige“ beschlossen. „Der Respekt und die Unterstützungder Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste haben in denletzten Jahren immer mehr nachgelassen. Einsatzkräfte werden häufigerbei der sachgerechten Ausübung ihrer Tätigkeit behindert und sogarverbal und körperlich angegriffen“, verdeutlichen die 170 Delegiertenaus ganz Deutschland. „Wir fordern daher die Gesellschaft,insbesondere Politik, Justiz, Bevölkerung und Medien, dazu auf, sichihrer Verantwortung zu stellen und uns vor Gewalt zu schützen“, sodie Forderung.

Die 65. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes

fordert mehr Respekt vor Einsatzkräften: „Feuerwehrmänner und -frauen

sind zur Stelle, wenn Menschen in Not sind. Sie riskieren dabei

sowohl in der Brandbekämpfung als auch im Rettungsdienst

uneigennützig und oftmals im Ehrenamt ihr eigenes Leben. Als zentrale

Säule der Gefahrenabwehr ist die Feuerwehr auf Unterstützung und

Respekt bei der Ausübung ihrer Aufgaben angewiesen“, heißt es in der

Resolution. Der Schutz von Feuerwehrangehörigen sei daher für ein

funktionierendes Feuerwehrwesen wie auch das Gemeinwesen insgesamt

unerlässlich.

Die Delegierten fordern auf, die unterschiedlichen Kampagnen und

Projekte zur Sensibilisierung der Bevölkerung in einer bundesweiten,

konzertierten und nachhaltigen Kampagne zusammenzuführen. „Durch eine

derartige Kampagne sollte eine breite Debatte in der Öffentlichkeit

ausgelöst und die Bürgerinnen und Bürger dazu motiviert werden, die

sachgerechte Ausübung der Tätigkeit der Einsatzkräfte zu

unterstützen“, so der Beschluss.

Um die Wertevermittlung und Wertschätzung zu verbessern, fordern

sie eine starke Berücksichtigung von Bildungsangeboten zum Thema

„Ehrenamt in schulischen Einrichtungen“ ein: „Bislang klären die

Feuerwehren im Rahmen der Brandschutzerziehung über ihre Arbeit auf.

Diese Angebote müssen erweitert werden, damit Kinder und Jugendliche

ehrenamtliche Arbeit kennen und wertschätzen lernen.“

Die Delegiertenversammlung als oberstes Verbandorgan verlangt die

Strafverschärfung und konsequente Strafverfolgung: „Um Gewalttaten zu

verhindern und ein klares Signal setzen zu können, müssen verbale

Bedrohungen und Gewaltaufrufe, die bislang unterhalb der Schwelle der

Strafbarkeit liegen, zwingend strafrechtlich verfolgt werden können“,

heißt es in der Resolution. „Jeder Angriff auf Feuerwehrangehörige

bedeutet auch eine Gefährdung unserer inneren Sicherheit und richtet

sich damit auch immer mittelbar gegen den Täter und die Gesellschaft

selbst. Es ist daher im Interesse der Gesellschaft, dass die

Strafverfolgung und Aburteilung durch Gerichte in diesem Bereich

konsequent erfolgt“, bekräftigen die Delegierten.

Die Resolution setzt sich für die Einrichtung einer zentralen

bundesweiten Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt ein. Man dürfe

betroffene Feuerwehrangehörige nicht im Stich lassen: „Ziel ist die

Etablierung einer flächendeckenden Beratungsstruktur für Betroffene“,

erklären die Delegierten. Gebraucht würden niedrigschwellige

Meldeangebote für Vorfälle jeglicher Art. Außerdem solle der

Dienstherr seinen Einsatzkräften Hilfsangebote zur Seite stellen –

sei es in Form von rechtsberatender oder psychosozialer

Unterstützung. Ebenfalls müsse im gebotenen Umfang für Aufklärungs-

und Schulungsmaßnahmen Sorge getragen werden.

Die Resolution wird vom Deutschen Städtetag, dem Deutschen

Landkreistag sowie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund

mitgetragen. Sie steht unter www.feuerwehrverband.de/keinegewalt.html

online zum Download.

Vorausgegangen waren der Resolution ein Positionspapier des

DFV-Präsidiums sowie die Möglichkeit zur basisdemokratischen

Mitarbeit für alle Feuerwehrangehörigen in Deutschland. Begleitend

gibt es einen Online-Clip sowie Aufkleber, die unter

www.feuerwehrversand.de bestellt werden können. Unterstützt wird die

Kampagne durch das Projekt „Faktor 112“ im Rahmen des Bundesprogramms

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Bundesministeriums des Innern, für

Bau und Heimat.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell