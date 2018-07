Filmpremiere

Eugenia Bakurin und Laura Cordt, Studierende der Filmklasse Prof. Stephan Sachs an der Muthesius Kunsthochschule zeigen erstmals ihren Film ?Deutlichland? im Studio Filmtheater, Kiel.

Der Film portraitiert sechs, in verschiedenen Ländern geborene Personen, die zusammen in Kiel Musik machen. Ihre alltägliche und persönliche Welt wird, über Konzerte und Bandproben hinaus, visualisiert. Melodien traditioneller arabischer Stücke verschmelzen mit europäisch beeinflussten Arrangements. Aus verschiedenen Perspektiven dokumentieren die Filmemacherinnen Situationen, welche in kontrastierenden Bildstilen wiedergegeben werden.

Thematisiert wird die Veränderung des vorherigen Lebens, welche durch die aktuelle politische Situation herbeigeführt wurde. Möglichkeiten einer kulturellen Weiterentwicklung im europäischen Raum werden beschrieben, durch welche es Menschen gelingt, sich auch über nonverbale Formen der Kommunikation – wie Musik – miteinander zu verständigen. Die Unerlässlichkeit einer Neuordnung in Form einer heterogenen Gesellschaft, in der sich Menschen gegenseitig respektieren, wird bildlich?

Link zum Trailer: https://vimeo.com/253641703

Filmpremiere

„Deutlichland“ von Laura Cordt und Eugenia Bakurin

10.07.2018, 18 Uhr

Studio Filmtheater am Dreiecksplatz, Wilhelminenstraße 10, Kiel

Eintritt frei