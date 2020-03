Flüchtlingsnot in Griechenland: Auch Menschenrechtsbeauftragte schlägt Alarm

Flüchtlingsnot in Griechenland: Auch Menschenrechtsbeauftragte

schlägt Alarm

Kofler fordert Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und

chronisch kranke Kinder

Osnabrück. Auch nach einem ablehnenden Votum im Bundestag reißen die Forderungen

nach schneller Hilfe für ausgesuchte Flüchtlinge in Griechenland nicht ab. So

sagte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD),

der “Neuen Osnabrücker Zeitung”: “Ein neues Schutzprogramm für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge oder chronisch kranke Kinder ist auch aus meiner Sicht

nötig.” Um die Lage an der EU-Außengrenze vor Ort zu beruhigen und um die

Einhaltung der Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten sicherzustellen,

müsse unverzüglich gehandelt werden.

Kritisch ist aktuell vor allem die Lage auf den griechischen Inseln in der

Ostägäis, wo mehr als 40.000 Flüchtlinge unter schwierigen Bedingungen in Lagern

leben. Die Grünen beantragten vor diesem Hintergrund, 5000 besonders

schutzbedürftige Menschen nach Deutschland zu holen. Der Antrag wurde mit 495

Gegenstimmen abgelehnt. 117 Abgeordnete stimmten dafür.

Kofler betonte: “Wir dürfen weder die Menschen in Griechenland noch die

griechische Regierung alleinlassen.” Die Türkei und alle EU-Mitgliedstaaten

seien an geltende völkerrechtliche und menschenrechtliche Verpflichtungen

gebunden. “Das Schicksal von Flüchtlingen und Migranten darf nicht für

politische Zwecke missbraucht werden.”

Als Menschenrechtsbeauftragte finde sie es “beschämend, dass die EU-Staaten es

bisher versäumt haben, ein funktionierendes gemeinsames europäisches Asylsystem

zu entwickeln”, so Kofler weiter. Darin liege das eigentliche Problem. “Was wir

brauchen, ist eine gesamteuropäische Lösung. Die EU-Kommission und alle

Mitgliedstaaten müssen schnell einen neuen Anlauf zu einer fairen Verteilung der

Geflüchteten auf die EU-Staaten unternehmen.” Die Dringlichkeit eines Neustarts

in der europäischen Flucht- und Migrationspolitik müsse nun endlich erkannt

werden.

