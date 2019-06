Frankfurter Rundschau: Exklusiv! Aufruf von Schriftstellerinnen für eine EU-Kommissionspräsidentin

Exklusiv veröffentlicht die „Frankfurter

Rundschau“ in ihrer Ausgabe vom 21.06.2019 zur Kandidatensuche in der

EU einen Aufruf einer Reihe europäischer Schriftstellerinnen, die

fordern, den Top-Posten der EU, den des Kommissionschefs, mit einer

Frau zu besetzen. Der Aufruf wurde initiiert von Jagoda Marinic

(Deutschland) und Janne Teller (Dänemark). Die Schriftstellerinnen

kritisieren, dass europäische Parlamente weit entfernt seien von

Emanzipation. Deshalb sei es nun an der Zeit, „die Geschichte der

Ungleichheit auf null zu setzen und Parität anzustreben“. Es sei nun

an der Zeit, „zum ersten Mal in der Geschichte Europas Frauen den

Vortritt zu lassen. (…) Nicht wegen ihres Geschlechts, sondern

gerade weil sie herausragende Qualifikationen für die zu besetzenden

Positionen mitbringen.“

