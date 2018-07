Frankfurter Rundschau: Kein Masterplan

Selten war ein Papier eines Bundesministers so

geheimnisumwoben wie jenes, das den Namen „Masterplan für Migration“

trägt. Das klingt nach dem ganz großen Wurf, und das soll es ja auch.

Was Innenminister Horst Seehofer aber jetzt vorgelegt hat, verdient

diese Bezeichnung nicht. Der Plan ist nicht einmal auf dem aktuellen

Stand dessen, was SPD und Union nach dem Riesenkrach in der Union

über die Zurückweisung von bestimmten Flüchtlingen an der

deutsch-österreichischen Grenze vereinbart haben. Die SPD kann das

nur als Provokation verstehen. Doch ein wirklicher Masterplan zum

Thema Flucht und Asyl müsste auf einer ganz anderen Basis stehen. Es

wäre eine Aufgabe für die gesamte Regierung, und der Impuls dafür

müsste aus dem Kanzleramt kommen. Angela Merkel hat die Migration

kürzlich als Schicksalsfrage für Europa bezeichnet, und das ist eine

zutreffende Analyse. Aber was folgt daraus für ihre eigene Regierung?

