Frankfurter Rundschau: Nichts ist gut

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen, drei

Tage vor dem Jahrestag des gewaltsamen Todes von Daniel H. in

Chemnitz findet das Landgericht einen Schuldigen. Die Tat aufzuklären

hat es nicht vermocht. Der 24-jährige Alaa S. wird wegen Totschlags

und gefährlicher Körperverletzung zu neuneinhalb Jahren Haft

verurteilt, obwohl weder seine Spuren an der Tatwaffe gefunden wurden

noch Zeugen ihn eindeutig belastet haben. Der Schuldspruch für Alaa

S. wird dafür sorgen, dass in Chemnitz zum Jahrestag nicht erneut ein

Feuer der Wut lodert. Es wird keine weitere Eskalation vor der

Landtagswahl geben. Ministerpräsident Kretschmer und

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig werden durchatmen. Aber das ist es

auch schon. Eine Revision wird höchstwahrscheinlich folgen. In

Chemnitz, in Sachsen und darüber hinaus ist nichts geklärt. Und

nichts gut.

